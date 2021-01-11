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أخبار البلد

الصحة تعلن عن الفئات المستثناة من الحصول على لقاح كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:26 م
صدى البلد
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محمد غالي
أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الأولوية في تطعيم لقاح كورونا المستجد، الخاص بشركة سينوفارم الصينية، تأتي للأشخاص الأكثر عرضة والأكثر ضررًا عند الإصابة وهم أعضاء الفرق الطبى وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الأشخاص الأقل من 18 سنة لن يستطيعوا الحصول علي لقاح كورونا وكذلك الحوامل والمرضعات، وذلك يرجع إلي أن اللقاح للحالات الطارئة المصابة.
 
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج  606 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 118900 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 993 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 55 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 149792 حالة من ضمنهم 118900 حالة تم شفاؤها، و 8197 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
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