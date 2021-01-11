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حوادث

يستخدمها مصابو كورونا .. ضبط مدير مخزن جمع اسطوانات الأوكسجين لبيعها بالسوق السوداء

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:24 م
اسطوانات الاكسجين
اسطوانات الاكسجين
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مصطفى الرماح
تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الأسكندرية عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط المدير المسئول عن مخزن " بدون ترخيص" لإسطواناتالأكسجين بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية لقيامه بتجميع كميات كبيرة من إسطوانات غاز الأكسجين " بدون ترخيص" من الجهات المختصة "تُستخدم لعلاج مصابى فيروس كورونا"، بقصد حجبها عن التداول والتصرف فيها بالبيع  بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 وعثر بداخل المخزن على 200 إسطوانات غاز أكسجين مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مشروعية حيازتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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