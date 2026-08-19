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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد إعلان تفاصيل البكالوريا.. تخوفات من عدم جاهزية المدارس والمعلمين لتطبيق النظام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن آليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم لها مميزاتها وعيوبها.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر في بيان لها ، أن مميزات نظام البكالوريا المصرية تتمثل في قلة عدد المواد مقارنة بالثانوية العامة، وهو ما يقلل الضغط على الطالب وولي أمره بنسبة كبيرة، مؤكدة أن كثرة المواد تربك وتضغط الطلاب.

وتابعت مؤسس اتحاد أمهات مصر : الفرص المتعددة للتحسين أحد أبرز مميزات نظام شهادة البكالوريا المصرية، لافتة إلى أن نظام الفرصة الواحدة يضر الطالب، وإتاحة التحسين يمنحه الفرصة للتحسين، موضحة أن نظام البكالوريا المصرية نظام مرن والمسارات جيدة وللطالب حرية الاختيار بينهم، ويحق له تغيير مساره فى حالة تغيير رأيه، فضلا عن اعتماد البكالوريا دوليا.

وفي المقابل، قالت مؤسس اتحاد أمهات مصر ، إن نظام شهادة البكالوريا المصرية له عيوب تثير مخاوف أولياء الأمور ، منها أن الثانوية في نظام البكالوريا ستكون على عامين بدلا من عام واحد، وبالتالي سيكون ضغط كبير على الطلاب وأولياء الأمور، فضلا عن تخوفات عدم قدرة المعلمين والمدارس على التعامل مع هذا النظام وجاهزية المدارس من عدمه.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر  أن الضغط الكبير في التقييمات التي تصل درجاتها إلى 60% والمدارس مسئولة عنها، موضحة أن هذا الأمر سيزيد الضغط على الطالب وولي الأمر، ولا نعرف مدى تعامل المسؤولين داخل المدرسة بقدر كبير من النزاهة والشفافية .

مواد مسارات البكالوريا المصرية 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مواد مسارات البكالوريا المصرية تشمل ، مواد دراسية أساسية إجبارية لجميع المسارات يمتحن فيها جميع الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تشمل أيضا مواد مسارات البكالوريا المصرية ، مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يختار منها الطالب مادة واحدة، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي:

أ‌- مسار الطب وعلوم الحياة: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الفيزياء أو الرياضيات).
ب- مسار الهندسة وعلوم الحاسب: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الكيمياء أو البرمجة والذكاء الاصطناعي).
ج - مسار الأعمال: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (المحاسبة أو إدارة الأعمال).
د- مسار الآداب والفنون : يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية) .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواد مسارات البكالوريا المصرية تضم كذلك مادة الثقافة المالية وهي مادة غير مضافة للمجموع.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في البكالوريا المصرية ، نشاط التربية الرياضية لجميع المسارات وهو نشاط إجباري يمتحن فيه الطالب عمليا فقط ولا تضاف درجاته للمجموع.

كما نص قرار وزير التربية والتعليم ، على عدم الإخلال بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه والذي تضمن أن تشمل مواد مسارات طلاب الصف الثالث الثانوي بكالوريا على ما يلي:

أ‌- مادة التربية الدينية وهي مادة أساسية لجميع المسارات ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي ويشترط لنجاح الطالب الحصول على مجموع درجات لا يقل عن (70%) من الدرجة الكلية المقررة.

ب‌- مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يدرس الطالب فيها مادتين وتضاف درجاتهما للمجموع الكلي للدرجات:

1- مسار الطب وعلوم الحياة يدرس الطالب فيه مادتي الأحياء (مستوى متقدم)، الكيمياء (مستوى متقدم) .
2-  مسار الهندسة وعلوم الحاسب يدرس الطالب فيه مادتي الرياضيات (مستوى متقدم)، والفيزياء (مستوى متقدم).
3- مسار الأعمال يدرس الطالب فيه مادتي الاقتصاد (مستوى متقدم) ، والرياضيات.
4- مسار الآداب والفنون يدرس الطالب فيه مادتي الجغرافيا (مستوى متقدم) ، والإحصاء.
 

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