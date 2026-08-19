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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطهير مصرف كيتشنر

تعزيز كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمناطق الواقعة على امتداد مصرف كيتشنر
تعزيز كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمناطق الواقعة على امتداد مصرف كيتشنر
حنان توفيق

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقدم الأعمال بمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر- مكون المخلفات الصلبة- والذي تنفذه الوزارة في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة ٧٩ مليون يورو  ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة ٨ مليون يورو.

حضر الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية و الأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور عبده محمدين مدير وحدة تنفيذ المشروع وممثلي الوحدة  وممثلين عن استشاري تنفيذ المشروع من تحالف شركة ليبان كونسلت وريكرى وايجيس.

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة  ما تم تنفيذه فيما يخص المشروعات المستهدفة بالمشروع لتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات المعنية، حيث يستهدف المشروع إنشاء عدد ٥ مصانع لتدوير المخلفات الصلبة فى (دفرة بالغربية وبلقاس بالدقهلية والحامول وكفر الشيخ ودسوق بمحافظة كفر الشيخ ) والتى تهدف إلى تعزيز قدرات المعالجة والتدوير بتلك المحافظات ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذ المشروعات بنهاية يناير 2027 ، كما يتضمن المشروع تنفيذ عدد ٢ محطة وسيطة وتأهيل وإغلاق المقلب العمومي بقلابشو بمحافظة الدقهلية إلي جانب تطوير 8 جراجات والحملات الميكانيكية بالمحافظات الثلاثة ودعم منظومة جمع ونقل المخلفات بعدد من المعدات المتنوعة ما بين لودر وسيارات جمع ونقل مخلفات بحمولات مختلفة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بضرورة المتابعة الميدانية والمرور على أرض الواقع للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات للإنتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المحددة ودخولها الخدمة ضمن منظومة المخلفات الصلبة ، والعمل علي تذليل أي تحديات أو عقبات بالتنسيق مع المحافظات الثلاثة ، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية للمشروع وتحسين خدمات النظافة المقدمة للمواطنين، ويضمن استدامة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بدءًا من جمع المخلفات، مرورًا بالمعالجة والتدوير، وصولًا إلى التخلص الآمن من المخلفات، بالمحافظات الثلاث المستهدفة.

كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة التواصل مع الجهات المنفذة للمشروعات لدفع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات المستهدفة بما يساهم فى تحسين جودة البيئة والحد من الآثار السلبية الناتجة عن تراكم المخلفات ، إلى جانب تعزيز كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمناطق الواقعة على امتداد مصرف كيتشنر، الذي يبلغ طوله نحو 69 كيلومترًا، بما يعظم من جهود الوزارة والمحافظات في تحسين مستوى الخدمات البيئية ، ويدعم استدامة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات الثلاث بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين والبيئة.

مصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة بمحافظات كفر الشيخ والغربية تحسين جودة البيئة الإدارة المتكاملة للمخلفات جهود الدولة

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