ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الوضع خطير.. الكويت تدعو إلى عدم التردد في تلقي لقاح كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:55 م
مجلس الوزراء الكويتي
مجلس الوزراء الكويتي
Advertisements
قسم الخارجي
دعا مجلس الوزراء الكويتي المواطنين والمقيمين إلى عدم التردد في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، نظرا لخطورة الأوضاع الصحية، وفقا لصحيفة "النهار" الكويتية.

وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تتفشى بشكل متسارع.

كما اطلع المجلس على توصيات اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، ومن ضمنها إلزام القادمين من دول العالم إلى البلاد إحضار شهادة (PCR)  تثبت سلبية النتيجة لفيروس كورونا قبل الوصول إلى الكويت بمدة لا تزيد عن 72 ساعة (من تاريخ الفحص وليس من تاريخ صدور النتيجة) على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17/1/2021.

يأتي ذلك وسط ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا ويبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الكويت 154,841 حالة إصابة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صحف الكويت: ترامب يتعهد بترك البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي لـ بايدن.. السودان ينعى الصادق المهدي.. وإجراءات حكومية جديدة لدخول البلاد بعد وصول اللقاح

الكويت تكشف شرطها لدخول لقاحات كورونا

تطعيم 10 آلاف شخص يوميًا.. وزير الصحة الكويتي يكشف أمكان توزيع لقاح كورونا

بريطانيا في مأزق مع سلالة كورونا الجديدة.. والحكومة تحاول السيطرة على المرض

الكويت تعلن انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا.. اليوم

وزير الصحة الكويتي يتلقى لقاح كورونا.. صورة

ترشيحاتنا

مالانجو يضيف الهدف الثاني للرجاء أمام الإسماعيلي فى نصف نهائي البطولة العربية

بيراميدز يتصدر تويتر بعد التعادل أمام وادي دجلة

21 % انخفاضا في الإصابات بـ كورونا.. بالأرقام بشرى سارة من وزيرة الصحة

هل من أصيب بكورونا سيحصل على لقاح؟.. مستشار السيسي يجيب

بشرى سارة بشأن تعافي يسرا وخالد سليم من كورونا

أعذر كل من أساء الفهم.. زيزو يرد على أنباء رحيله من الزمالك.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022

تعزز وظائف الدماغ .. أهم 6 أطعمة يجب تناولها‎ باستمرار

"يا زينب عايزك تهتمي بمظهرك كويس".. سيارات تألقت مع البيه البواب | صور