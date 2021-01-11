عميد زراعة عين شمس : المشروعات الزراعية الجديدة تسد جزءا كبيرا من فجوة المحاصيل داخل مصر

علق الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، على مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح ٥٠٠ ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة، والذي تفقده الرئيس عبد الفتاخ السيسي، قائلا: ان مصر يجب ان تعود الي الريادة في هذا المجال خصوصا وأن التاريخ دائما يذكرها بانها دولة زراعية"





وأضاف عميد زراعة عين شمس ان مصر تشهد مشروعات عملاقة من أجل النهوض بالقطاع الزراعي في مصر، مشيرا الي ان القيادة السياسية المصرية على علم بأن التنمية الزراعية هي قلب التنمية الاقتصادية.





واكد الدكتور احمد جلال انه يتم العمل على التوسع الأفقي باستصلاح أراضي جديدة للزراعة ومنها الـ 500 ألف فدان التي تفقدها الرئيس السيسي.





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وأشار جلال الي أن هناك علاقة كبيرة بين الطرق والكباري التي تم إنشائها خلال الفترة الماضية والمشروعات الاخري التي تنفذها الدولة ومنها استصلاح أراضي زراعية جديدة مما يساهم في سهولة الوصول اليها، منوها إلى أن المشروعات التنموية الزراعية تسد جزء كبير من الفجوة في المحاصيل الزراعية داخل مصر.





وأوضح الدكتور احمد جلال انه يتم استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وهو ما يزيد من إنتاجية المحاصيل الزراعية مؤكدا ان القيادة السياسية المصرية تعمل علي جميع المحاور الاقتصادية بشكل عظيم .





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تفقد مؤخرا مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح ٥٠٠ ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربي للجمهورية.





ويهدف المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، ولسد الفجوة في السوق المحلى ما بين الإنتاج والاستيراد ومن ثم توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومى للدولة، بالإضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف أخري غير مباشرة لكافة فئات المواطنين نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص.



