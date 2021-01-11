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رياضة

عبد الله جمعة يدعم أمير مرتضى منصور بعد إصابته بفيروس كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:30 م
عبد الله جمعة
عبد الله جمعة
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مصطفى كرم
وجه عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك الدعم لـ امير مرتضى منصور مديرة الكرة السابق بالزمالك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر عبد الله جمعة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لـ أمير مرتضى منصور وعلق عليها قائلا: "الف مليون سلامة عليك يا حبيب قلبي".

كشف مصدر مقرب من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك السابق عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد المصدر تأكد إصابة أمير مرتضى عقب ظهور نتيجة المسحة التي خضع لها مؤخرا دون ظهور أعراض شديدة عليه.

ويخضع أمير مرتضي للعزل المنزلي حاليا ويقوم بالمتابعة مع طبيبه الخاص ويتبع البروتوكول المتعارف عليه بوزارة الصحة المصرية والعالمية.


وغادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة متوجهة إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب، في منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.
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