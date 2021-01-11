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أخبار البلد

أول تعليق من أمير مرتضى منصور بعد إصابته بفيروس كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:00 م
امير مرتضى منصور
امير مرتضى منصور
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مصطفى كرم
علق أمير مرتضى منصور مدير الكرة السابق بنادي الزمالك على إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أمير مرتضى عبر استوري بحسابه بإنستجرام قائلا "إيجابي كورونا دعواتكم وخلوا بالكم".

يذكر أن مصدرا مقربا من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك السابق كشف عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد المصدر إصابة أمير مرتضى عقب ظهور نتيجة المسحة التي خضع لها مؤخرا دون ظهور أعراض شديدة عليه.

ويخضع أمير مرتضى للعزل المنزلي حاليا ويقوم بالمتابعة مع طبيبه الخاص ويتبع البروتوكول المتعارف عليه بوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.


وغادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة متوجهة إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب، في منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.
أول تعليق من أمير مرتضى منصور بعد إصابته بفيروس كورونا
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