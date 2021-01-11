أول تعليق من أمير مرتضى منصور بعد إصابته بفيروس كورونا

أ مدير الكرة السابق بنادي الزمالك على إصابته بفيروس كورونا المستجد. علق مير مرتضى منصور مدير الكرة السابق بنادي الزمالك على إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وكتب أمير مرتضى عبر استوري بحسابه بإنستجرام قائلا "إيجابي كورونا دعواتكم وخلوا بالكم".





يذكر أن مصدرا مقربا من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك السابق كشف عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.





وأكد المصدر إصابة أمير مرتضى عقب ظهور نتيجة المسحة التي خضع لها مؤخرا دون ظهور أعراض شديدة عليه.





ويخضع أمير مرتضى للعزل المنزلي حاليا ويقوم بالمتابعة مع طبيبه الخاص ويتبع البروتوكول المتعارف عليه بوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.







