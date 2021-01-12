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مرأة

شخصية برج الجدى.. 12 يناير ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:10 ص
الابراج
الابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وإليك حظك اليوم، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

هذه الأيام هى أيام برج الجدي هذا البرج من أكثر الأبراج التى تهتم بنفسها والتى لها إرادة قوية، وفي علم الأرقام..  

شخصية اليوم في علم الأرقام..

 إذا كنت مولودا في يوم 12 يناير فإن ذلك يعني أنك طموح ولديك روح ابتكارية، وأفكار أصيلة.. أنت أيضا تتعامل بصدق، ولديك استعداد دائم للاجتهاد كي تحقق النجاح وتصل لأهدافك.

نصيحة: 

عام ٢٠٢١ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.
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