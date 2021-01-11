بعد تهديدات إرهابية بالاغتصاب.. إغلاق مدرسة ثانوي وسط فرنسا

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن مدرسة ثانوية في وسط فرنسا أغلقت إلى أجل غير مسمى اليوم الاثنين بعد أن تلقى العديد من المعلمين والطلاب تهديدات بالاغتصاب عبر البريد الإلكتروني عبر منصة التعلم الرقمي.
وتم إغلاق المدرسة في مدينة ريوم كإجراء أمني احترازي، حسبما نقلت إذاعة فرانس بلو عن مسؤولة الاتصالات بياتريس هامبرت.
وقال المدعي إريك مايلود، إن الرسائل الأولى كانت ذات طبيعة إباحية وتحتوي على تهديدات بالاغتصاب، بينما تضمنت الرسالة الأخيرة "صورا لإرهابيين، والتي يمكن العثور عليها في أي مكان".
قال إنه لا يبدو أن الإرهاب يلعب دورًا.
وبحسب ما ورد قال المحققون إن التتبع الرقمي قادهم إلى ستة طلاب، واحتُجز أحدهم مساء الجمعة وأفرج عنه صباح اليوم التالي ، بينما لا يزال شاب يبلغ من العمر 15 عامًا رهن الاحتجاز.
ولا تزال فرنسا في حالة تأهب بعد سلسلة عمليات قتل الإرهابيين العام الماضي، بعد هجوم مروع ، نفذه فتى شيشاني قطع رأس مدرس بالقرب من باريس لعرضه رسوما مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على طلابه.