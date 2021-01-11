ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسام عرفات: التعادل أمام بيراميدز عادل و شكرا محمد عبد المنصف

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:04 م
حسام عرفات ومحمد
حسام عرفات ومحمد هاني
Advertisements
محمد رشاد
وجه حسام عرفات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة الشكر لزميله فى الفريق وحارس مرماه محمد عبد المنصف بعدما تصدى لضربة جزاء كانت حاسمة لنتيجة مباراة دجلة وبيراميدز فى الدوري الممتاز.


وفرط فريق بيراميدز في الفوز ليتعادل أمام ضيفه وادي دجلة، مساء اليوم الإثنين، بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الأسبوع السابع من دوري we الممتاز فى لقاء شهد تصدى محمد عبد المنصف ببراعة لركلة الجزاء التي سددها احمد سامي في الدقيقة 78، لتستمر النتيجة 1-1

وقال عرفات خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": "نحمد الله على النقطة، لم نبدأ بشكل جيد في الشوط الأول، ولكن بين الشوطين المدير الفني أعطانا تعليمات وصنعنا فرصا جيدة".

وتابع: "أشكر محمد عبد المنصف حارس الفريق على تصديه لركلة الجزاء، هو شخصية رائعة وقائد، كان قائدي في الزمالك وفي دجلة الآن، ولابد أن نبني مستوانا على هذه المباراة".

وواصل: "قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي، والمباراة التالية لم نكن في أحسن حال، وأهم شئ أن يكون هذا دافعًا لنا في المباراة القادمة".

وأكمل: "المدير الفني قال لنا هذا ليس لعبنا ولابد أن نحسن الأداء، وجميع اللاعبين أدوا ما عليهم، وتحدثنا بين الشوطين وشجعنا بعضنا، وهذه الروح المطلوبة ،لابد أن نركز في المباريات الأهم، لأننا لا نريد أن نعاني مثل السنوات الماضية".

ويحتل فريق دجلة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد6 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خاص.. حسام عرفات يجدد تعاقده موسمين مع دجلة

هيثم شعبان: قرأت فكر محمد يوسف مبكرا.. ولسه معملناش حاجة

مدرب دجلة عن مباراة سموحة: خسر الأفضل

75 دقيقة.. الاهلي لا يزال يبحث عن هدف و دجلة يعتمد على المرتدة

الفرقة مجاتش.. الأهلي ينكد على جماهيره في بداية 2021 ويتعادل أمام دجلة

تعليق نارى من لقاء الخميسي بعد تألق "أوسة" أمام النادي الأهلي

ترشيحاتنا

هل من أصيب بكورونا سيحصل على لقاح؟.. مستشار السيسي يجيب

مخترع لقاح كورونا يحسم الجدل حول فاعلية المصل ضد السلالة الجديدة

تكفى 20 مليون مواطن.. وزيرة الصحة: تعاقدنا على 40 مليون جرعة من لقاح سينو فارم الصينى

وزيرة الصحة تكشف مفاجأة عن المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا

أعذر كل من أساء الفهم.. زيزو يرد على أنباء رحيله من الزمالك.. تفاصيل

بعد الصلح مع باسم سمرة.. صدمة لـ رحاب الجمل من مخرج فيلمهما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022

تعزز وظائف الدماغ .. أهم 6 أطعمة يجب تناولها‎ باستمرار

"يا زينب عايزك تهتمي بمظهرك كويس".. سيارات تألقت مع البيه البواب | صور