حسام عرفات: التعادل أمام بيراميدز عادل و شكرا محمد عبد المنصف

وجه حسام عرفات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة الشكر لزميله فى الفريق وحارس مرماه محمد عبد المنصف بعدما تصدى لضربة جزاء كانت حاسمة لنتيجة مباراة دجلة وبيراميدز فى الدوري الممتاز.









وفرط فريق بيراميدز في الفوز ليتعادل أمام ضيفه وادي دجلة، مساء اليوم الإثنين، بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الأسبوع السابع من دوري we الممتاز فى لقاء شهد تصدى محمد عبد المنصف ببراعة لركلة الجزاء التي سددها احمد سامي في الدقيقة 78، لتستمر النتيجة 1-1





وقال عرفات خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": "نحمد الله على النقطة، لم نبدأ بشكل جيد في الشوط الأول، ولكن بين الشوطين المدير الفني أعطانا تعليمات وصنعنا فرصا جيدة".





وتابع: "أشكر محمد عبد المنصف حارس الفريق على تصديه لركلة الجزاء، هو شخصية رائعة وقائد، كان قائدي في الزمالك وفي دجلة الآن، ولابد أن نبني مستوانا على هذه المباراة".





وواصل: "قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي، والمباراة التالية لم نكن في أحسن حال، وأهم شئ أن يكون هذا دافعًا لنا في المباراة القادمة".





وأكمل: "المدير الفني قال لنا هذا ليس لعبنا ولابد أن نحسن الأداء، وجميع اللاعبين أدوا ما عليهم، وتحدثنا بين الشوطين وشجعنا بعضنا، وهذه الروح المطلوبة ،لابد أن نركز في المباريات الأهم، لأننا لا نريد أن نعاني مثل السنوات الماضية".



