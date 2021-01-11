ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الفيروس يضرب بقوة.. 36 إصابة جديدة بـ كورونا في الدوري الإنجليزي

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:16 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم " اليوم الاثنين" عن نتائج فحوصات الكشف عن فيروس كورونا  بين فرق البريميرليج .

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن اكتشاف 36 حالة إصابة بالفيروس المستجد بين فرق المسابقة، تبعًا لنتائج الاختبارات التي أُجريت بين الأسبوع الجاري وأواخر الأسبوع المنقضي.

وأكدت رابطة البريميرليج عزمها على استكمال المسابقة نظرًا لعدد حالات الإصابة بـ كورونا القليل نسبيًا بين فرق المسابقة.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت الأسبوع الماضي عن اكتشاف 40 حالة إصابة بفيروس كورونا بين فرق المسابقة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كورونا يعصف بالدوري الإنجليزي.. 16 إصابة جديدة بالفيروس

الأعلى هذا الموسم.. اكتشاف 18 حالة كورونا جديدة في الدوري الإنجليزي

تسجيل أعلى معدل إصابات| كورونا يضرب الدوري الإنجليزي.. ويهدد بنكسة جديدة

رابطة الدوري الإنجليزي تصر على استكمال المسابقة وعدم التأجيل

رابطة الدوري الإنجليزي: لا نية لتأجيل المسابقة بسبب كورونا

البريميرليج في خطر.. كورونا يوجه 4 ضربات للكرة الإنجليزية خلال 72 ساعة

ترشيحاتنا

أعذر كل من أساء الفهم.. زيزو يرد على أنباء رحيله من الزمالك.. تفاصيل

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. اليوم

قرار عاجل من البحرين بشأن العلاقات مع قطر

قرار جديد من التعليم بشأن نظام الدراسة والتقديم في المدارس التجارية والفندقية

مالانجو يضيف الهدف الثاني للرجاء أمام الإسماعيلي فى نصف نهائي البطولة العربية

بشرى سارة بشأن تعافي يسرا وخالد سليم من كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022

تعزز وظائف الدماغ .. أهم 6 أطعمة يجب تناولها‎ باستمرار

"يا زينب عايزك تهتمي بمظهرك كويس".. سيارات تألقت مع البيه البواب | صور