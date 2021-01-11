الفيروس يضرب بقوة.. 36 إصابة جديدة بـ كورونا في الدوري الإنجليزي





وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن اكتشاف 36 حالة إصابة بالفيروس المستجد بين فرق المسابقة، تبعًا لنتائج الاختبارات التي أُجريت بين الأسبوع الجاري وأواخر الأسبوع المنقضي.





وأكدت رابطة البريميرليج عزمها على استكمال المسابقة نظرًا لعدد حالات الإصابة بـ كورونا القليل نسبيًا بين فرق المسابقة.





وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت الأسبوع الماضي عن اكتشاف 40 حالة إصابة بفيروس كورونا بين فرق المسابقة.









كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم " اليوم الاثنين" عن نتائج فحوصات الكشف عن فيروس كورونا بين فرق البريميرليج .