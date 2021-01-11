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مرأة

ماتستهونش بيه.. فوائد المشي تفوق التوقعات أبرزها الوقاية من السرطان

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:24 م
ماتستهونش بيه ..
ماتستهونش بيه .. فوائد المشي تفوق التوقعات أبرزها: الوقاية م
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اسماء محمد
لا يعتقد عدد كبير من الناس أن المشي رياضة فعلية ولكن الأبحاث العملية أكدت أنه من أهم الرياضات التى تساعد فى حماية الإنسان من الإصابة بالعديد من الأمراض ولكن إذا تم تطبيقه بالشكل الصحيح الذى سنتطرق إليه فى هذا التقرير بجانب اهم الفوائد.

وفقا لما ذكره موقع "nhsinform " يعد المشي هو وسيلة بسيطة ومجانية لزيادة النشاط البدني وهو مثالي للأشخاص من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية من السهل دمجها في روتينك اليومي ولا تتطلب أي معدات خاصة.

بالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية العقلية والجسدية، يمكن أن يساعدك المشي على الشعور بأنك جزء من مجتمعك ويقلل من الشعور بالوحدة والعزلة.

وعند ممارسة رياضة المشى لا تحتاج إلى الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو السباحة أو ممارسة الرياضة للاستفادة من ممارسة النشاط. يعد المشي طريقة رائعة للوصول إلى المستوى الموصى به من النشاط البدني الذي نحتاجه للبقاء بصحة جيدة.

شروط رياضة المشي
لكي يتم احتساب المشي ضمن المستوى الموصى به من النشاط البدني، يجب عليك المشي بوتيرة تزيد من سرعة التنفس ومعدل ضربات القلب. يمكن أن يساعدك المشي السريع (كما لو كنت متأخرًا عن موعد) لمدة 30 دقيقة فقط يوميًا لمدة 5 أيام على الأقل في الأسبوع على الشعور بالراحة (ستشعر بلياقة بدنية وتشعر بتحسن في نفسك) ؛ سيكون لديك المزيد من الطاقة، وتقليل التوتر، وتقليل ضغط الدم، وإدارة وزنك والنوم بشكل أفضل.

الفوائد الصحية للمشي
مثل غيرها من أشكال النشاط المعتدل، ثبت المشي المنتظم للحد من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب، السكتة الدماغية ، الربو ، السكري من النوع 2 ، والسمنة وبعض أنواع السرطان، يمكنه أيضًا تحسين مزاجك وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.

بالنسبة لكبار السن، يعد المشي كثيرًا أمرًا رائعًا لزيادة الحركة العامة وقوة العضلات في الجزء السفلي من الجسم مما يقلل من خطر السقوط.

وبالنسبة للأفراد مع الظروف طويلة المدى مثل السرطان، مرض الانسداد الرئوي المزمن، التهاب المفاصل، وأمراض القلب ومرض السكري يمكن أن يساعدك أيضًا في إدارة أعراض حالتك الصحية والعمل على تحسينها في بعض الحالات.
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