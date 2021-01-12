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سيارات

رالي دكار السعودية 2021 يصل إلى المرحلة الثامنة بمدينة نيوم

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:00 ص
رالى دكار
رالى دكار
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كريم عاطف

اعلن منظمو رالى دكار السعودية 2021 انتهاء المرحلة السابعة وانطلاق المرحلة الثامنة والتى تبلغ مسافتها 375 كيلومترًا باتجاه مدينة نيوم السعودية.


وقالت اللجنة المنظمة لرالى دكار ان النصف الاول من السباق كان  قاسٍ على المُشاركين، لذا سيمنح النصف الأخير منها، الذي بدأ اليوم، المُشاركين فرصةً لاكتساب أفضلية واضحة، حيث إن مسافة المرحلة الخاصة الثامنة من 375 كيلومترًا باتجاه نيوم .


واوضح المنظمين ان مسار المرحلة الثامنة يتضمن المقاطع الصخرية ويغلب عليها الرملية ، وحذروا من انه يجب على المُشاركين إيلاء الحذر التام لتفادي الأخطاء الملاحية والميكانيكية والانثقابات.


ووفقا لاخر الاخبار الداخلية قبل المرحلة الثامنة حتى الان ، فقد اكد المنظمين تقدَّم السائق الفِرنسي استيفان بيتِرانسِل بثماني دقائق تقريبًا عن أقرب مُطارديه السائق القطري ناصر بن صالح العطية.


كما تاخر المتسابق كارلوس ساينز بـ 41 دقيقة عن زميله بيتِرانسِل ، ولكن اكدت اللجنة المنظمة ان الوقت مزال لجميع المتسابقين ان يتقدموا خلال هذه الجولة ويصلون لصدارتها .


جدير بالذكر ان المرحلة السابعة التى انتهت اول امس من رالي داكار السعودية 2021، شهدت تألق المتسابقين السعوديين يزيد الراجحي، وصالح السيف، في الجولة "الماراثونية" التي انطلقت من حائل وانتهت في سكاكا، بمسافة امتدت لـ 742 كيلو مترًا، منها 471 كيلو مترًا مرحلة خاصة.

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