ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جومانا مراد تعلن تعافيها من فيروس كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:05 م
جومانا مراد
جومانا مراد
Advertisements
أ ش أ
أكدت الفنانة جومانا مراد، اليوم الإثنين، تعافيها وأسرتها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن قضوا فترة العزل المنزلي إثر إصابتهم بالفيروس في 26 ديسمبر الماضي.

وقالت جومانا: "الحمدلله لقد تعافيت أنا وأسرتي من فيروس كورونا بعد فترة عزل منزلي قضيناها بين جدران المنزل، مع الالتزام بتناول بروتوكول العلاج"، مضيفة أن التحاليل الطبية التي أجرتها مؤخرًا جاءت نتائجها سلبية.

وكانت الفنانة جومانا مراد قد أعلنت في 26 ديسمبر الماضي إصابتها بكورونا، وذلك بعد أن جاءت نتيجة تحاليلها والأشعة المقطعية التي أجرتها إيجابية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تقسيم العزل لـ3 مناطق.. تفاصيل خطة المستشفيات الجامعية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

القصة الكاملة.. الفنانة نشوى مصطفى من الإصابة بفيروس كورونا وحتى إعلان تعافيها

في هذه الحالات يتم حجز مريض كورونا بمنطة العزل في المستشفيات الجامعية.. التعليم العالي توضح

آخرهم ضياء الدين داوود.. 13 نائبا أصيبوا بفيروس كورونا حتى الآن

جامعة حلوان تخصص أرقاما للتواصل مع الحالات المشتبه إصابتها بكورونا

إصابة 3 معلمين بمدرسة في شبين القناطر بـ كورونا

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس لشئون الصحة: المسحة ليست معيارا لتحديد الإصابة بـ كورونا ..فيديو

هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة؟ تعرف على آراء الفقهاء

المدعي العام في واشنطن يبحث توجيه اتهام رسمي لـ ترامب

نقبوا الجدران وعطلوا الكاميرات.. القصة الكاملة لـ هروب 3 نزلاء محكوم عليهم بالإعدام من سجن طنطا

صدام ناري بين ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس إنجلترا

الزمالك يوافق على رحيل مصطفى محمد إلى سانت إتيان الفرنسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022

تعزز وظائف الدماغ .. أهم 6 أطعمة يجب تناولها‎ باستمرار

"يا زينب عايزك تهتمي بمظهرك كويس".. سيارات تألقت مع البيه البواب | صور