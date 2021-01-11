لبنان يسجل 3095 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 وفاة

سجلت السلطات الصحية في لبنان 3095 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





كما أعلنت وزارة الصحة اللبانينة عن 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي.





ويرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في لبنان إلى 222391 حالة.





فيما يبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في لبنان 1629 حالة، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.





وفرض المجلس الأعلى للدفاع في لبنان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.





كما قرر المجلس تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي لتصبح 20% مقارنة مع أعداد المسافرين القادمين في شهر يناير من العام 2020 على أن يخضع القادمون إلى فحص فوري.



