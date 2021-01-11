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فن

أخبار الفن .. تطورات حالة علي حميدة .. صدمة رحاب الجمل .. وفاة والد بيومي فؤاد .. إصابة مفيد فوزي بـ كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:39 م
على حميدة
على حميدة
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها....

كشف عادل ابن شقيقة الفنان علي حميدة، تطورات الحالة الصحية وذلك بعد أن تم نقله إلى مستشفى معهد ناصر وذلك بقرار من وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر وعلاجه على نفقة الدولة.

كشف المخرج وائل الرومى عن تطورات جديدة لفيلمه الجديد "ديك العياط" وذلك بعد انتهاء أزمة الفنان باسم سمرة مع الفنانة رحاب الجمل والصلح بينهما فى حضور الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين أمس. 

أعلن الناقد السينمائي طارق الشناوي، إصابة الإعلامى الكبير مفيد فوزى بفيروس كورونا. 

تعرض المؤلف محمد سمير مبروك الى ازمة صحية شديدة فى القلب وهو الامر الذى دفعه الى الانتقال للمستشفى من اجل تلقي العلاج هناك. 

اعلن الفنان بيومى فؤاد عن وفاة والدي عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

نشر الشاعر أيمن بهجت قمر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يطالب فيه نقابة المهن الموسيقية بالتحقيق مع رامى صبرى بسبب أغنية شكرا للمطرب عمرو دياب. 
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