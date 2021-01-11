إصابة مفيد فوزي بفيروس كورونا

أعلن الناقد السينمائي طارق الشناوي، إصابة الإعلامى الكبير مفيد فوزى بفيروس كورونا.





وكتب "طارق"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "ا لأستاذ الكاتب الكبير مفيد فوزي إن شاء الله سيعبر أزمة كورونا وينتصر على هذا الفيروس اللعين الذي يهاجم أجمل ما فينا... الأستاذ مفيد أحد أهم الأقلام في مجال الفن وصاحب كاريزما مميزة في الإعلام المصري... أستاذ مفيد له إطلالة خاصة، مقروء ومسموع ومرئي".





وأضاف الناقد السينمائي "لا يقلد أحد ولا يستطيع أحد تقليده... ألف سلامة عليك أستاذنا يقيني أنك إن شاء الله ستعبر تلك الأزمة وتحيلها بقلمك الرشيق إلى حكاية من الحكايات التي دائما تبرع في سردها لنا".



