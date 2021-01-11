ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ظهور طبيب أسامة بن لادن بلندن في منزل يقدر 21 مليون جنيه

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:49 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
يعيش طبيب أسامة بن لادن في منزل بمجلس البلدية قيمته مليون جنيه إسترليني '' في شمال غرب لندن بعد أن تم الإفراج عنه مبكرًا من السجن الأمريكي، حيث جعلت السمنة التي يعاني منها في خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، سجن عادل عبد الباري ، 60 عامًا ، لمدة 22 عامًا بسبب هجمات 1998 المدمرة على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا ، والتي أودت بحياة 224 شخصًا.

 لكن الداهم للإرهاب فاز بإطلاق سراحه مبكرًا لأن السمنة المرضية والربو تعرضه لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإرهابي عادل عبد الباري، سافر إلى لندن في ديسمبر وشوهد الآن يبدو بحالة جيدة ويمشي دون مساعدة دون أي علامات على أي مشاكل صحية.

 وقالت مصادر لصحيفة صن إن شرطة العاصمة تسعى للحصول على "أمر إخطار" ضده من شأنه أن يجبره على الكشف عن تفاصيل أي حسابات مصرفية أو هواتف محمولة أو خطط سفر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رغم نفي طهران.. مسئولون أمريكيون يؤكدون اغتيال الرجل الثاني في تنظيم القاعدة بإيران

وزنه الزائد أنقذه من السجن| متحدث أسامة بن لادن يظهر في بريطانيا

هل تخرج السودان من قائمة الإرهاب قريبًا؟.. شيك بتوقيع ترامب يعرقل الحلم

موقع أمريكي يكشف تفاصيل صفقة ترامب مع أسر ضحايا 11 سبتمبر لرفع اسم السودان من قوائم الإرهاب

أحمد موسى يقدم التهنئة لدولة السودان الشقيقة.. لهذا السبب

حمدوك: السودان يحصل على 8 ملايين و400 ألف جرعة من لقاح كورونا

ترشيحاتنا

21 % انخفاضا في الإصابات بـ كورونا.. بالأرقام بشرى سارة من وزيرة الصحة

حالة نادرة.. تفاصيل استخراج جنين من بطن رضيعة عمرها 7 أيام في أسيوط.. فيديو

ممرضة تستغيث بعد تزايد أعداد الجثث داخل العناية المركزة في لندن | صور

ساسي بين التجديد والتجميد.. الفتنة و70 مليون جنيه وراء رفض شروط التونسي في الزمالك

تداول فيديو لـ بايدن يخاطب ترامب بألفاظ خادشة للحياء

بعد الصلح مع باسم سمرة.. صدمة لـ رحاب الجمل من مخرج فيلمهما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدعم ناسا.. عالم مصري يفسر تعاقب الليل والنهار بنظرية جديدة | فيديو

الجوازة باظت.. سيارات شاركت الزعيم عادل إمام بطولة عريس من جهة أمنية | صور

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022