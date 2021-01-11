ظهور طبيب أسامة بن لادن بلندن في منزل يقدر 21 مليون جنيه

يعيش طبيب أسامة بن لادن في منزل بمجلس البلدية قيمته مليون جنيه إسترليني '' في شمال غرب لندن بعد أن تم الإفراج عنه مبكرًا من السجن الأمريكي، حيث جعلت السمنة التي يعاني منها في خطر الإصابة بفيروس كورونا.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، سجن عادل عبد الباري ، 60 عامًا ، لمدة 22 عامًا بسبب هجمات 1998 المدمرة على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا ، والتي أودت بحياة 224 شخصًا.





لكن الداهم للإرهاب فاز بإطلاق سراحه مبكرًا لأن السمنة المرضية والربو تعرضه لخطر الإصابة بفيروس كورونا.





وأشارت الصحيفة إلى أن الإرهابي عادل عبد الباري، سافر إلى لندن في ديسمبر وشوهد الآن يبدو بحالة جيدة ويمشي دون مساعدة دون أي علامات على أي مشاكل صحية.





وقالت مصادر لصحيفة صن إن شرطة العاصمة تسعى للحصول على "أمر إخطار" ضده من شأنه أن يجبره على الكشف عن تفاصيل أي حسابات مصرفية أو هواتف محمولة أو خطط سفر.



