العثور على جثة عامل بها طلق ناري في قرية الخلفية بنجع حمادي

عثر أهالى قرية الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادي، على جثة لرجل فى العقد الرابع من العمر بها طلق ناري فى الرأس.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد، بالعثور على جثة عامل بها طلق ناري.





وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الجثة بقرية الحلفاية، و بمعاينة الجثة وجد بها طلق ناري في الرأس، وتبين أنها لشخص يدعى متولي سعد محمد 45 عاما، مقيم بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا.





وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة المؤقت؛ تحت تصرف النيابة العامة.





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