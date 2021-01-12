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منوعات

علامة مؤرقة تصاحب متعافى فيروس كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:59 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
مرت أشهر، وما زال المتعافون من "كوفيد-19"، يعانون من ويلات أعراض الفيروس المستجد، فقد كشفت دراسة حديثة أجريت على أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى "جين يين تان"، أن أعراض فيروس كورونا المستجد، قد تستمر لمدة تصل إلى 6 أشهر.

تظهر الأبحاث أن المرضى الذين ثبتت إصابتهم لأول مرة في ووهان في الصين، في بداية تفشي المرض في يناير 2020 ، لا يزالون يعانون من العديد من الأعراض بما في ذلك صعوبة النوم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتشير الدلائل إلى أن حوالي 63 في المائة من المرضى الذين تم فحص بياناتهم من قبل العلماء لا يزالون يعانون من التعب، بينما واجه 26 في المائة آخرين صعوبة في النوم، في حين أن ثلث المرضى الذين تم فحص بياناتهم أظهروا أيضًا أعراضًا لخلل في الكلى بما في ذلك تراكم الفضلات الجسدية في دم المشارك.

ودعم هذا أيضًا دراسة سابقة أظهرت أن الفيروس يمكن أن يدمر أنسجة الخصيتين، وتم العثور أيضًا على تلف طويل الأمد في الرئة لدى عدد كبير من المرضى ، حيث أظهر حوالي 400 صورة بالأشعة السينية علامات على "الزجاج المطحون" في أنسجة الرئة ، مما تسبب في ضيق التنفس لدى المرضى.

ومع ذلك كان بعض المرضى في حالة منعتهم من التنفس بعمق كافٍ لإكمال اختبار أداء الرئة، وكتب الدكتور "تساو بين" من مستشفى الصين واليابان للصداقة في بكين في المجلة الطبية The Lancet: "تعد دراسات المتابعة الأطول في عدد أكبر من السكان ضرورية لفهم النطاق الكامل للعواقب الصحية لـ Covid-19 ''.

وأضاف: "تحليلنا يشير إلى أن معظم المرضى ما زالوا يعيشون مع بعض آثار الفيروس على الأقل بعد مغادرة المستشفى ، ويبرز الحاجة إلى رعاية ما بعد الخروج".

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