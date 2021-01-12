قرار عاجل من التعليم بشأن إجراءات صرف التعويض التأميني لأعطال تابلت طلاب المرحلة الثانوية

‏أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات صرف التعويض التأميني لأعطال تابلت طلاب المرحلة الثانوية، الناتجة عن أخطاء الاستخدام.





حيث قررت وزارة التربية والتعليم : ان هذه الاعطال يتطلب اصلاحها من شركة سامسونج ، بتكلفة مادية تتراوح ما بين 1600 إلى 2500 جنيه لتغيير بوردة جهاز التابلت الواحد





واوضحت وزارة التربية والتعليم ‏أنه يجب اتباع الاتي لصرف التعويض التأميني :

على السادة أولياء الامور سداد التكلفة المطلوبة لمراكز الخدمة من شركة سامسونج ، وإصلاح الأجهزة ثم إحضار المستندات اللازمة بديوان عام الوزارة ، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس قطاع الأمن العام





‏وافادت وزارة التربية والتعليم ، بأنه في هذه الحالة ، تتمثل المستندات المطلوبة في :





- أصل التقرير الفني الصادر من مركز الخدمة

- أصل الفاتورة الصادرة من مركز الخدمة

- صورة طبق الأصل من إقرار استلام التابلت من المدرسة - صورة ايصالات سداد قيمة التأمين على التابلت

- إثبات قيد حديث من المدرسة

- صورة إيصال سداد ‏المصروفات الدراسية

- صورة بطاقة ولي الأمر

- صورة البطاقة أو صورة من شهادة الميلاد





وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد تنفيذ كل ما سبق ، سيتسنى للوزارة ، صرف التعويض التأميني لولي الأمر بنسبة 95% من القيمة المسجلة لمراكز الخدمة





وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات عاجلة لمديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الثانوية بكافة أنواعها (عام ، رسمي لغات ، خاص ، وخدمات) بالتنبيه على الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالإدارة بضرورة سداد رسوم التأمين على أجهزة التابلت بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وذلك حرصًا على استمرار التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف أو الاصلاح وذلك على النحو التالي :





-طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى

- طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية

- طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدّد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية

- المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمديرية أو الادارة التعليمية أو المدارس سداد قسط التأمين المستحق حتى السنة الثالثة التأمينية.

وفي حالة عدم الالتزام بسداد قسم التأمين يسقط حق الطالب او المعلم في التغطية التأمينية ويلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملا في حالة الفقد ، وقيمة الإصلاح في حالة الكسر أو الأعطال.





جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد اشترت في 2018 حوالي 750 ألف تابلت لأول دفعة في اولى ثانوي ، ثم كررت هذه العملية على دفعتين تاليتين ، ليصبح الان طلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة والبالغ عددهم مليونا و800 ألف معهم أجهزة تابلت.



