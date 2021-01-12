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أخبار العالم

ترامب يوافق على إعلان حالة الطوارئ في البلاد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:16 ص
صدى البلد
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شريف سيد
وافق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة واشنطن، بداية من اليوم وحتى 24 يناير. 

ومن ناحية أخرى، أعلنت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، استقالة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، تشاد وولف، من منصبه، في رسالة له إلى الوزارة.

ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد من التفاصيل حول ذلك.

فيما ألقت السلطات الأمريكية القبض على ضابطين في الكونجرس الأمريكي، وذلك بتهمة الضلوع في أحداث الشغب بمبنى الكونجرس. 

كما يخضع أكثر من 10 من ضباط شرطة الكابيتول للتحقيق للاشتباه في دعمهم أو تعاونهم مع مثيري الشغب. 

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