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google earth.. تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة والجيزة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:28 ص
الحالة المرورية
الحالة المرورية
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فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا عن الحالة المرورية فى القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء 12-1- 2021،
وذلك عبر تطبيق "google earth"، والذى يوضح أماكن التكدسات المرورية والزحام فى القاهرة والجيزة وكوبرى 6 أكتوبر، وذلك بسبب الشبورة.

وأظهر التطبيق كثافة متوسطة على طرق القاهرة والجيزة، وان هناك حالة من السيولة المرورية في معظم الطرق، ونشهد حالة من الكثافة البسيطة عند منزل كوبري اكتوبر، وشوارع  وسط البلد، ولكنها غير مؤثرة تماما على الحركة المرورية، فيظهر معظم الطرق باللون الاخضر.

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم هادئة،وأن الحالة المرورية بطريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر ميسرة تماما، والاتجاه إلى التحرير من على كوبري اكتوبر به بعض الكثافات البسيطة والتي تظهر باللون البرتقالي، ولكنها غير مؤثرة تماما في الحركة المرورية.

كما جاء فى التقرير أن الطرق هادئة، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر وهذا دليل على استقرارها، وعدم وجود كثافات مرورية على معظم الطرق الرئيسية والفرعية.

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