قنديل: مقاعد المرأة فى برلمان 2021 يوازي عددها فى آخر 50 سنة

قال عبد الناصر قنديل ، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية ، إننا نمتلك مجموعة من الفئات الأولى بالرعاية نتيجة أن النظم الانتخابية المباشرة كانت مواقفها غير جيدة تجاه فئات الشباب والمرأة .





وأضاف عبد الناصر قنديل ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن المطلوب وفقا لمواثيق دولية مزيد من الدعم لصالح تلك الفئات .





وأشار مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية ، إلى أن الدعم لتلك الفئات لا يعد تميزًا ، وبالتالي تعديل الدستور خصص للمرأة لا ما يقل عن 25% من إجمالى عدد مقاعد المجلس ، والمرأة ستتجاوز هذا العدد بالفعل .





وتابع أن عدد مقاعد المرأة بالمجلس 163 عضو بالمجلس الخالى ، وهو رقم غير مسبوق أبدًا فى تاريخ الحياة النيابية ، وتقريبا يوازى عدد مقاعد المرأة فى الخمسين عام الماضية .







