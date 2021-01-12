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قنديل: مقاعد المرأة فى برلمان 2021 يوازي عددها فى آخر 50 سنة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:12 ص
مدير المجموعة المصرية
مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية
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ريهام فيكتور
قال عبد الناصر قنديل ، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية ، إننا نمتلك مجموعة من الفئات الأولى بالرعاية  نتيجة أن النظم الانتخابية المباشرة كانت مواقفها غير جيدة تجاه فئات الشباب والمرأة .

وأضاف عبد الناصر قنديل ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن المطلوب وفقا لمواثيق دولية مزيد من الدعم لصالح تلك الفئات .

وأشار  مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية ، إلى أن  الدعم لتلك الفئات لا يعد تميزًا ،  وبالتالي تعديل الدستور خصص للمرأة لا ما يقل عن 25% من إجمالى عدد مقاعد المجلس ، والمرأة ستتجاوز هذا العدد بالفعل .

وتابع  أن عدد مقاعد المرأة بالمجلس 163 عضو بالمجلس الخالى ، وهو رقم غير مسبوق أبدًا فى تاريخ الحياة النيابية ، وتقريبا يوازى عدد مقاعد المرأة فى الخمسين عام الماضية .


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