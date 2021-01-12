ثلوج وأمطار ورياح شديدة.. لبنان تتعرض لموجة طقس شديد البرودة

كشف موقع صوت كل لبنان عن تعرض لبنان لمنخفضات أطلسية قادمة عبر جنوب أوروبا وشمال أفريقيا تبدأ في النصف الثاني من يناير الحالي ، حيث يتزامن وصولها من نزولات قطبية باردة نحو تركيا وقبرص وسوريا ولبنان.





وأشار الموقع إلى نشاط الرياح الغربية الباردة، حيث تصل سرعتها الى 60 كم في الساعة وتبلغ ذروتها بين مساء الخميس ويوم الجمعة لتتراوح ما بين 80 و 100 كم في الساعة ما يؤدي الى ارتفاع موج البحر نحو 5 أمتار وذلك نقلا عن خبير الأرصاد الجوية الأب ايلي خنيصر.





ونوه الموقع اللبناني الي ان البلاد تشهد أيضا عاصفة من الدرجة الثانية بسبب نشاط الرياح وغزارة الأمطار حيث يبدأ وصول الامطار بعد ظهر الأربعاء، ومع تعرض البلاد لمنخفض جوي بارد يصطدم بالرياح الجنوبية الحارة التي تغطي لبنان وفلسطين، فترتفع درجات الرطوبة مساءً الى 92% وينتج عن هذا التصادم، تشكل حبات البرَد في طبقات الجوّ فتتساقط بغزارة ضمن حجم قد يتراوح بين 2 و 5 سنتم على الساحل والجبال الغربية ويستمر هذا الوضع حتى قبل ظهر الخميس.





كما توقع الموقع أن تسبب غزارة الهطولات سيولًا وفيضانات وجرف اتربة في كافة المناطق اللبنانية اذ من المتوقّع أن تتخطى الأمطار طيلة مدة العاصفة 300 مم (حتى يوم الثلاثاء المقبل).



