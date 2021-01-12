البيئة تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار يومي الأربعاء والخميس

أعلنت وزارة البيئة أنه من المنتظر خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين 13 و14 يناير الجاري، أن تنشط الرياح على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتتقدم تدريجيا حتى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق شمال الصعيد مما يؤثر سلبًا على جودة الهواء، وفي حالة سقوط الأمطار يرتفع مؤشر جودة الهواء ويخفف من حدة الأزمة، وذلك استنادًا إلى التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية تتابع مؤشرات جودة الهواء بشكل مستمر، والإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن.
وناشدت الوزارة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.
وأكدت أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.