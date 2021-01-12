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تعليم

الجامعة المصرية اليابانية: تخصيص 150 منحة دراسات عليا للأشقاء في أفريقيا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:49 ص
الجامعة المصرية اليابانية
الجامعة المصرية اليابانية
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نهلة الشربيني
أعلن الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن تخصيص 150 منحة للدراسات العليا للأشقاء في القارة السمراء لإعداد الكوادر الإفريقية وصقل خبراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي للمساهمة في دعم التنمية  في إفريقيا.
  
وأوضح "الجوهرى" أن وفدا من الجامعة قام بزيارة سفارات 15 دولة إفريقية بالقاهرة هى سفارت موزبيق، رواندا، أنجولا، كاميرون، سيراليون، كوتيفوار، جنوب السودان، المغرب، سنغال، تنزانيا، عينيا الاستوائية، ملاوي، غانا وزيمبابوي لتقدم عرضا تعريفيا عن الجامعة والإشارة إلى المنح التى تقدمها والتخصصات وشروط القبول والتسجيل. 

وأشار إلى أن الوفد ضم الدكتورة منى جمال الدين عميد كلية هندسة مصادر الطاقة، والسيد واتنابي – مدير مكتب الجايكا – مشروع الجامعة المصرية اليابانية، وفريق مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وأكد الدكتور الجوهرى أن مصر استعادت دورها القيادي في إفريقيا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن الجامعة تستهدف من تلك المنح خدمة الأشقاء فى إفريقيا حيث تتضمن المنح أحدث التخصصات فى العلوم الحديثة التى تساهم فى دعم المشروعات التنموية فى إفريقيا.
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