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توك شو

للذكرى.. دمى من قمصان ضحايا كورونا.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:23 م
دمى من قمصان كورونا
دمى من قمصان كورونا
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "العربية" تقريرا مصورا بعنوان "للذكرى.. دمى من قمصان ضحايا كورونا".

ووفقا للتقرير، فإن ورشة صغيرة للخياطة بالمكسيك، تملكها سيدة بدأت في استخدام قمصان ضحايا فيروس  كورونا، لتحويلها إلى دمى وتقدمها إلى أقاربهم للذكرى.

وأشار التقرير إلى انه بعد إنتشار الوباء فى المكسيك وتسببه فى وفاة أكثر من 130 ألفا بدأت جيريرو صاحبة الورشة في إرفاق رسائل مع الدمى ترى أنها قد تواسي أقرباء المتوفين.

فى سياق آخر، ينتظر الملايين حول العالم خبرا سارا وحيدا على مدار الشهور القليلة الماضية وهو إعلان انتهاء فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها ، وعلى الرغم من اقتراب تحقق ذلك مع نهاية العام الماضي، إلا أن ظهور سلالات جديدة من الفيروس أحبط تلك الآمال . 

وقد يكون سؤال " متى ينتهي فيروس كورونا " بلا إجابة حاسمة حتى الآن ، إلا أن اللقاحات التي تعمل عليها عدد من دول العالم ترفع الآمال في التخلص من الوباء قريبا. 

حول هذا الشأن، قال الدكتور أسامة حمدى، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أنه إذا حصل 70% من العالم على اللقاح سينتهي فيروس كورونا وهو ما حصل مع الجدرى، وشلل الأطفال، فالفيروس كائن ميت، وليس حيًّا، فهو ينتقل إلى الكائن الحى لكى ينتشر.
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