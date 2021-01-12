دراسة تحذر من رفع الأشياء الثقيلة لهذا السبب

وأفادت الدراسة، بأن الأشخاص الذين يولدون بخلل في جدار الشريان والذين يعانون من حالات وراثية معينة هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بتمدد الأوعية الدموية الدماغية.

ويتطور تمدد الأوعية الدموية الدماغية أيضًا بشكل أكثر شيوعًا عند النساء مقارنة بالرجال بنسبة 3: 2.

ويحدث تمدد الأوعية الدموية الدماغية بشكل أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 60 عامًا ، ولكن معظم تمدد الأوعية الدموية يحدث بعد سن 40.

وأكدت دراسة طبية حديثة أنه يجب تجنب رفع الأشياء الثقيلة إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم لأن ذلك قد يزيد من مخاطر صحية خطيرة.

وحذر خبراء الصحة من أن رفع الأثقال يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم إلى مستويات خطيرة.





وأظهرت الدراسات أيضًا أن ضغط الدم يرتفع إلى 370/360 من معدل الراحة 130/80 عند رفع الأشياء الثقيلة.