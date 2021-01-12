دراسة تحذر من رفع الأشياء الثقيلة لهذا السبب

ارتفاع ضغط الدم هو السبب الرئيسي لحدوث نزيف في الدماغ، وهو ما يمكن أن يحدث بسبب رفع الأشياء الثقيلة.
ارتفاع ضغط الدم هو مرض يتدفق فيه الدم عبر الشرايين بمعدل مرتفع، ويمكن أن تسبب بعض الحالات نزيفًا بين الدماغ ويمكن أن تلحق الضرر بالدماغ وتؤدي إلى سكتة دماغية نزفية، كما يمكن أن تسبب ضعفًا أو شللًا في الذراع أو الساق، ومشاكل في الرؤية، ونوبات صرع، وصعوبة في التحدث أو فهم اللغة.
وأكدت دراسة طبية حديثة أنه يجب تجنب رفع الأشياء الثقيلة إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم لأن ذلك قد يزيد من مخاطر صحية خطيرة.
ويحدث تمدد الأوعية الدموية الدماغية بشكل أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 60 عامًا ، ولكن معظم تمدد الأوعية الدموية يحدث بعد سن 40.
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ويتطور تمدد الأوعية الدموية الدماغية أيضًا بشكل أكثر شيوعًا عند النساء مقارنة بالرجال بنسبة 3: 2.
وأفادت الدراسة، بأن الأشخاص الذين يولدون بخلل في جدار الشريان والذين يعانون من حالات وراثية معينة هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بتمدد الأوعية الدموية الدماغية.
وحذر خبراء الصحة من أن رفع الأثقال يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم إلى مستويات خطيرة.
وأظهرت الدراسات أيضًا أن ضغط الدم يرتفع إلى 370/360 من معدل الراحة 130/80 عند رفع الأشياء الثقيلة.