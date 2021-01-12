أيوب عبدي لاعب منتخب الجزائر لليد: لم أتمنَ تأجيل المونديال بسبب كورونا.. وواثق من قدرة مصر على الاستضافة (حوار)

تنطلق غدًا الأربعاء بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.. نسخة استثنائية بكل المقاييس، فهي أول بطولة تقام بـ 32 منتخبًا، في ظل ظروف فيروس كورونا.

وتستضيف مصر بطولة العالم رقم 27 لرجال كرة اليد خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.





ويشارك المنتخب الجزائري في البطولة، حيث يتواجد في المجموعة السادسة رفقة منتخبات البرتغال وأيسلندا والمغرب، وعينه على التأهل للدور المقبل وتسجيل مشاركة قوية في المسابقة.





حاورنا أيوب عبدي، لاعب المنتخب الجزائري ونادي تولوز الفرنسي، وأحد أفضل المواهب في كرة اليد بالقارة الأفريقية، للوقوف على آخر استعدادات الخضر للمونديال وهدفهم في البطولة.





حدثنا عن استعدادات المنتخب الجزائري لمونديال اليد؟





تحضيراتنا للمونديال كانت جيدة وفي ظروف جيدة، لعبنا 4 مباريات ودية ضد منتخبي بولندا وروسيا، وكانت التحضيرات جيدة.





هل أثر فيروس كورونا على منتخب الجزائر واستعداده للبطولة؟





جائحة كورونا أثرت على العالم بأكمله، وعطلت القليل من التدريبات والاستعدادات الخاصة بنا للمونديال.





ما رأيك في المجموعة التي يتواجد فيها الجزائر؟ وما هدفكم في تلك البطولة؟





المجموعة صعبة قليلًا، أول مباراة لنا أمام المنتخب المغربي، ستكون مباراة مصيرية للتأهل للدور الثاني، ونتمنى تحقيق نتائج جيدة في المباريات القادمة، ولمَ لا.. مفاجأة منتخب أيسلندا والبرتغال أيضًا.





ما رأيك في استضافة مصر للمونديال؟ وهل واثق من قدرتها على تنظيم البطولة بشكل جيد؟





واثق من قدرة مصر على استضافة المونديال، جئت لمصر من قبل عام 2016 عندما نظموا كأس أفريقيا، وكان التنظيم رائعا ومثاليا، وواثق من قدرتهم على تنظيم بطولة رائعة.





هل كنت تتمنى تأجيل البطولة بسبب ظروف كورونا؟





لم أكن أتمنى تأجيل المونديال بسبب كورونا.





ما توقعاتك للمنتخب المصري بالمونديال؟ وهل تراه مرشحا للفوز باللقب؟





توقعاتي للمنتخب المصري في المونديال، أن يتواجدوا في المراكز الأربعة الأولى، لأن لديهم العديد من العناصر القوية، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح وكل التركيز لأخذ كأس العالم.