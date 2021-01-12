حارس منتخب البرازيل لـ صدى البلد: كنت أتمنى المشاركة في مونديال اليد.. ومصر قادرة على حصد اللقب





وقال روني فرانزيني في تصريحات خاصة : لصدى البلد:" كنت أتمنى التواجد مع منتخب البرازيل في كأس العالم، لعبت مع منتخب البرازيل تحت 15 عاما و 17 عاما و 19 عاما و 21 عاما، وأنتظر فرصة الظهور المنتخب الأول، أتمنى أن أشارك في أولمبياد طوكيو المقبلة".





وتابع:" أعتقد أن منتخب إسبانيا هو المرشح الأول للتتويج بكأس العالم، يمتلك لاعبين جيدين في كل المركز".





وأشار إلى " مصر أيضا لديها أيضا فريق كبير قادر على حصد اللقب، سبق وأن ألتقيت ضد الفراعنة مرتين، خسرت مرة وتعادلت مرة".





ويتواجد منتخب مصر بالمجموعة السابعة، والتي تضم منتخبات السويد والتشيك وتشيلي.





ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم لكرة اليد بداية من غد الأربعاء 13 يناير الحالي، حتى 31 من الشهر ذاته، بمشاركة 32 منتخبًا.





أكد روني فرانزيني حارس منتخب البرازيل، أن منتخب مصر قادر على التتويج ببطولة كأس العالم لليد، التي ستنطلق على أرض الفراعنة، غدا الأربعاء.