ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حارس منتخب البرازيل لـ صدى البلد: كنت أتمنى المشاركة في مونديال اليد.. ومصر قادرة على حصد اللقب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:40 م
روني فرانزيني
روني فرانزيني
Advertisements
محمد السعيد
أكد روني فرانزيني حارس منتخب البرازيل، أن منتخب مصر قادر على التتويج ببطولة كأس العالم لليد، التي ستنطلق على أرض الفراعنة، غدا الأربعاء.

وقال روني فرانزيني في تصريحات خاصة : لصدى البلد:" كنت أتمنى التواجد مع منتخب البرازيل في كأس العالم، لعبت مع منتخب البرازيل تحت 15 عاما و 17 عاما و 19 عاما و 21 عاما، وأنتظر فرصة الظهور المنتخب الأول، أتمنى أن أشارك في أولمبياد طوكيو المقبلة".

وتابع:" أعتقد أن منتخب إسبانيا هو المرشح الأول للتتويج بكأس العالم، يمتلك لاعبين جيدين في كل المركز".

وأشار إلى " مصر أيضا لديها أيضا فريق كبير قادر على حصد اللقب، سبق وأن ألتقيت ضد الفراعنة مرتين، خسرت مرة وتعادلت مرة".

ويتواجد منتخب مصر بالمجموعة السابعة، والتي تضم منتخبات السويد والتشيك وتشيلي.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم لكرة اليد بداية من غد الأربعاء 13 يناير الحالي، حتى 31  من الشهر ذاته، بمشاركة 32 منتخبًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إصابته بكورونا.. مسحة طبية لـ بكار الزمالك قبل انضمامه لمنتخب مصر لليد

سلبية مسحة كورونا لـ منتخب مصر لليد قبل خوض منافسات كأس العالم

إلغاء ودية مصر والبرازيل قبل انطلاق بطولة العالم

تعديل برنامج منتخب اليد بعد إلغاء ودية البرازيل

وزير الرياضة يطمئن على بعثة منتخب اليابان لليد

سلبية مسحة منتخب مصر لكرة اليد.. واختبار جديد قبل 24 ساعة من انطلاق المونديال

ترشيحاتنا

مجموعة مصر.. التشيك تعتذر عن المشاركة في مونديال اليد .. ومقدونيا بديلا له

مدرب الأهلي الأسبق يقترب من التدريب في الدوري الإسباني

بعد تصفية الشركة.. هشام توفيق: وفرنا فلوس تعويضات عمال الحديد والصلب قبل القرار

أحمد موسى: عاشور بتاع الشرقية رجع تاني.. تفاصيل

ننشر السيرة الذاتية للمستشار حنفي جبالي بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب

رسميا.. النائب محمد أبو العينين وكيلا لمجلس النواب 2021 بـ 412 صوتا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب

شاهد.. بورشه باناميرا الجديدة موديل 2021.. صور

مقارنة بين شيري تيجو 3 وشقيقتها الكبرى 7.. الأسعار و المواصفات | صور