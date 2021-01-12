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فن

باللون الأسود.. غادة عادل من داخل سيارتها بدون مكياج.. صور

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:09 م
غادة عادل
غادة عادل
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محمد بدران



نشرت الفنانة غادة عادل صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .



و ظهرت غادة عادل  خلال الصور، وهى داخل سيارتها بدون مكياج مرتدية جاكيت باللون الأسود ونظارة شمس واعتمدت على الشعر المنسدل لابراز الاطلالة.


وتواصل غادة عادل تصوير مشاهدها في فيلم "أهل الكهف" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، مصطفى فهمي، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم أحمد لوكسر، أحمد الشربيني، ومأخوذ عن رواية "أهل الكهف" للكاتب الكبير توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.


تزوجت غادة عادل من المخرج والمنتج مجدى الهوارى في عمر صغيرة، وفى عام 1998 أنجبت ابنها الأول "عبد الله" وبعد عام تقريبا أنجبت ابنتها "مريم" وبعد فترة قصيرة رزقت بابنها الثالث "محمد"، ورزق الزوجان بأصغر أبنائهما وهما التوأم "حمزة" و"عز الدين"، وفي أواخر عام 2017 انفصل الزوجان عن طريق الطلاق الرسمي ولم يكشفا عن أى تفاصيل سوى أنها قسمة ونصيب. 




باللون الأسود.. غادة عادل من داخل سيارتها بدون مكياج.. صور
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