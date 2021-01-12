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برلمان

ننشر السيرة الذاتية للمستشار حنفي جبالي بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:40 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
حسم المستشار حنفي جبالي رئاسة مجلس النواب،  وذلك بعد حصوله علي 508صوتا، من أصل 587 صوتًا، مع وجود 11 صوتا باطل  و576صوت صحيحا.

كما حصل النائب محمد صلاح أبو هميلة علي 58صوتا، والذي كان مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري، وحصل النائب أحمد عبد الحكيم مرشح مستقل علي صوتين، والنائب محمد مدينة عن حزب الوفد بحصوله علي 9أصوات.

ويستعرض "صدى البلد" السيرة الذاتية للمستشار حنفي الجبالي المنافس الأبرز والوافد الجديد ببرلمان 2021: 

1. مولده:
ولد في 14 يوليو 1949.


2. مؤهلاته:
- ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام "جيد جدًا".
- دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب "الأول".
- دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام "جيد جدًا".
- دكتوراة في القانون العام وعنوان الرسالة "المسئولية عن القوانين - دراسة مقارنة" من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير "جيد جدًا".


3. تدرجه الوظيفي:

- معاونا بالنيابة العامة في 28/3/1976
- مساعدا بالنيابة العامة في 26/6/1977
- وكيلا للنائب العام في 6/8/1978
- وكيلا للنائب العام بنيابة شرق القاهرة الكلية في 4 /1976
- وكيلا للنائب العام بنيابة حدائق القبة الجزئية 7/1976
- وكيلا للنائب العام بنيابة الزيتون الجزئية 10/ 1976 
- مندوبا بمجلس الدولة في 29/11/1978
- عمل في إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة 12/1978
- مستشارا مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة في 9/3/1982
- مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة 10/1982
- مستشارا مساعدا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 30/10/1983
- مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 20/9/1988
- رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 16/7/1996
- نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 21/3/2001
- رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا من سنة 2001 حتى سنة 2004
- رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في 23 يونيو 2018

4. مؤلفاته

- له العديد من الأنشطة العلمية المتمثل في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري.
- شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. 
- تم نشر أبحاثه في المجلات والدوريات العربية والأجنبية، كما تم اختياره أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.
- له العديد من المؤلفات والمقالات عن القوانين والدستور.

وقال المسشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب،:" السادة النواب أتقدم لكم جزيل الشكر علي انتخابي رئيس مجلس النواب لافرق بين من وافق ومن اعترض تلك هي الديمقراطية التي تتميز باختلاف وجهات النظر الشكر لمن تولي رئاسة الجلسة الأجرائية الأولي والنائبة فريدية الشوباشي".

وأضاف:" أتقدم بالتحية للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس خلال الفصل التشريعي السابق، ولكل النوتاب الذينم بذل كل الجهد في ظروف بالغة الصعوبة ، مع ابن بار من ابنار مصر هو فخامة الرئيس السيسي الذي تشهد له افعاله علي ارض الواقع بما انجزه ووقع به الحكومة وتابع الابطال في مواقفع العمل المختلفة اثمرت مشروعات عملاقة تبشر بمستقبل مشرق وحد المواطنين تحت شعار يد تحمل السلاح ويد تبين  علي واظة وباء اجتاح العالم كله كل الاعتزاز والاتقدير لشهداء القوات المسلحة والشرطة البواسل والقضاء والمواطنين المخلصين الذين استشهدوا بكل ان واجه بشجاعة خس الارهاب المجرم.

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