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مرأة

بعد تعافيها من كورونا.. أجرأ إطلالات يسرا خلال الفترة الأخيرة.. شاهد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:03 م
صدى البلد
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رنا عصمت

أعلنت الفنانة يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تماثلها الشفاء من فيروس كورونا.

 

وتتميز الفنانة يسرا ؛ باطلالتها الأنيقة و المثيرة للجدل التى تكشف عن أنوثتها وجمالها ومواكبة العصر و الموضه من خلال مشاركتها جمهورها بصور عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستحرام ؛ وتالقها فى المهرجانات.


وعلقت قائلة: "الحمد لله دائما وأبدًا.. بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جدًا من قلبي على دعواتكم ليا.. الحمد لله النتيجة بعد ٣ أسابيع سلبية.. لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة.. بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع "

 

وكانت الفنانة يسرا قد قامت باجراء مسحة كورونا للمرة الثالثة ، وفوجئت بايجابية المسحة رغم اتباعها جميع الاجراءات الاحترازية وتلقيها العلاج اللازم خلال الفترة الماضية.  

 

وكشفت النجمة يسرا آخر تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد

بعد تعافيها من كورونا.. أجرأ إطلالات يسرا خلال الفترة الأخيرة.. شاهد
بعد تعافيها من كورونا.. أجرأ إطلالات يسرا خلال الفترة الأخيرة.. شاهد
بعد تعافيها من كورونا.. أجرأ إطلالات يسرا خلال الفترة الأخيرة.. شاهد
بعد تعافيها من كورونا.. أجرأ إطلالات يسرا خلال الفترة الأخيرة.. شاهد
بعد تعافيها من كورونا.. أجرأ إطلالات يسرا خلال الفترة الأخيرة.. شاهد
بعد تعافيها من كورونا.. أجرأ إطلالات يسرا خلال الفترة الأخيرة.. شاهد
بعد تعافيها من كورونا.. أجرأ إطلالات يسرا خلال الفترة الأخيرة.. شاهد
بعد تعافيها من كورونا.. أجرأ إطلالات يسرا خلال الفترة الأخيرة.. شاهد
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