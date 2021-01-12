برشلونة ينافس أتليتكو مدريد على خطف مهاجم ليون





وقال"كومان" للصحافة الإسبانية أكثر من مرة انه يرغب فى التعاقد مع مهاجم صريح خلال إنتقالات يناير الحالي لإنقاذ موقف النادي في الدوري.







ورغم أن مطالب المدرب الهولندي قد تتصادم مع رغبة أتلتيكو مدريد الذى بات قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع موسى ديمبيلي من ليون، الأمر الذي سيعيق انضمام ديباي إلى برشلونة.





وحاول برشلونة ضم ديباي من ليون خلال الصيف الماضي لكن الموقف المادي الصعب الذي يُعانيه النادي الكتالوني وقف حائلًا أمام إتمام الصفقة وتسبب في تأجيلها







وحقق برشلونة فوزًا عريضًا على غرناطة ( 4 – 0)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 18 من بطولة الدوري الإسباني.





الا أن هذا الفوز لم يمكنه من الوصول الى صدارة ترتيب الدوري حيث استقر في المركز الثالث بعد حصد 34 نقطة متخلفا عن نادي "اتليتكو مدريد" 38 نقطة ونادي "ريال مدريد" 37 نقطة.

يعتبر ضم اللاعب "ممفيس ديباي" مهاجم نادي "ليون" الفرنسي" من أهم اولويات "رونالد كومان" المدير الفني لنادي "برشلونة" الإسباني.