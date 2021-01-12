السيرة الذاتية للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجديد .. فيديو

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعد فوزه بمقعد رئيس المجلس، :" يسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على انتخابكم لي رئيسا لمجلس النواب ".









وتابع جبالي في كلمة له بعد فوزه بمقعد رئيس مجلس النواب:" لا فرق بين من وافق ومن اعترض وتلك هي الديمقراطية التي تتسم بتعدد وجهات النظر والشكر موصول لزملائي الذين تولوا مسؤولية الجلسة الإجرائية الأولى".







