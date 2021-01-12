السيرة الذاتية للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجديد .. فيديو

عرضت قناة أكسترا نيوز فيديو يكشف عن السيرة الذاتية للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
حيث انه ولد في 14 يوليو 1949 وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1975 وحصل على الدكتوراه في القانون العام من جامعة عين شمس سنة 1987 وبدأ حياته العملية وكيلا للنائب العام ثم عُين في مجلس الدولة .
أضاف الفيديو أن المستشار حنفي الجبالي عين في المحكمة الدستورية وتدرج في المناصب بها وانتخب
أمينا عاما لاتحاد المحاكم الدستورية العربية
وترأس المحكمة الدستورية العليا في يونيو 2018 وبلغ سن
المعاش وانتهت
مسيرته بالعمل القضائي في يونيو 2019 .
قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعد فوزه بمقعد رئيس المجلس، :" يسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على انتخابكم لي رئيسا لمجلس النواب ".
وتابع جبالي في كلمة له بعد فوزه بمقعد رئيس مجلس النواب:" لا فرق بين من وافق ومن اعترض وتلك هي الديمقراطية التي تتسم بتعدد وجهات النظر والشكر موصول لزملائي الذين تولوا مسؤولية الجلسة الإجرائية الأولى".
وأكد حنفي جبالي:" لا يفوتني ان أتوجه بالتحية لـ علي عبد العال خلال الفصل التشريعي السابق والنواب الذين بذلوا معه كل الجهد في ظروف غاية في الصعوبة مر بها الوطن واجتازها بثقة ونجاح زعيم مخلص وابن بار من أبناء مصر هو الرئيس عبد الفتاح السيسي".