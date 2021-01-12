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منوعات

دراسة تكشف علاقة بكتيريا الأمعاء بشدة إصابة فيروس كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:34 م
صدى البلد
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أحمد شريف
أظهرت دراسات جديدة أن ميكروبيوم أمعاء الشخص قد يلعب دورًا في محاربة عدوى فيروس كورونا والوقاية من أعراض فيروس كورونا الشديدة.

ووفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، كل شخص لديه مجموعة فريدة من البكتيريا في أمعائه والتي تلعب مجموعة متنوعة من الأدوار ، بما في ذلك في تعديل الاستجابة المناعية.

 وجد بحث من جامعة هونغ كونغ الصينية أن الأشخاص الذين يعانون من Covid-19 لديهم تركيبة ميكروبيوم متغيرة بشكل كبير .

 وجد بحث منفصل من كوريا الجنوبية أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف أداء الأمعاء هم أكثر عرضة للإصابة بـ Covid-19 الشديد لأن نقص الميكروبات السليمة يجعل من السهل على الفيروس إصابة الخلايا في الجهاز الهضمي.

قام الفريق من هونج كونج بفحص الدم والبراز وسجلات المرضى من 100 مريض في المستشفى مصابين بـ Covid-19 بين فبراير ومايو 2020 ، وقدم 27 من هؤلاء المرضى أيضًا عينات بعد 30 يومًا من انتقال العدوى.

جمع الباحثون أيضًا عينات من 78 شخصًا ليس لديهم Covid-19 والذين كانوا يشاركون في دراسة الميكروبيوم قبل الوباء.

 خلصت الدراسة إلى أن ميكروبيوم الأمعاء قد يكون متورطًا في "حجم شدة Covid-19 ربما عن طريق تعديل الاستجابات المناعية للمضيف".

 وجد المؤلفون أن مرضى Covid-19 لديهم مستويات مستنفدة من العديد من بكتيريا الأمعاء المعروفة بتعديل الاستجابة المناعية للشخص.

 على سبيل المثال ، كان هناك دليل على مستويات مرتفعة من بعض البكتيريا ، بما في ذلك Ruminococcus gnavus و Ruminococcus torques و Bacteroides dorei.

 كانت هناك أيضًا مستويات مستنفدة من الميكروبات المعروفة لمساعدة جهاز المناعة ، بما في ذلك Faecalibacterium prausnitzii و Bifidobacterium bifidum.

 استمرت التغييرات في التركيب البكتيري لمدة شهر على الأقل بعد إزالة الفيروس.

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