مصدر أمني ينفي قيام الأمن بإزالة سور نادي الزمالك النهري

نفى مصدر أمني ما تردد حول قيام الأمن بإزالة سور نادى الزمالك النهري.





وأكد المصدر أن النادى نفسه هو من يقوم بإزالة المخالفات.





وكانت محافظة الجيزة، أزالت السور في 14 أكتوبر 2017، و20 عمودًا خرسانيًا.





وكان السور حينها يبلغ ارتفاعًا من 5 إلى 6 أمتار رغم إنذار مسئولي النادي أكثر من مرة من حي العجوزة بتصحيح الأعمال المخالفة، وبعد رفض مسؤولي النادي إزالة السور نسقت المحافظة مع أجهزة الأمن بالجيزة، لإزالة السور تطبيقًا للقانون.





على جانب آخر، واصل الزمالك انتصاراته بهدف في شباك المصري البورسعيدي، وانتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والنادي المصري البورسعيدي المقامة باستاد برج العرب في إطار منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري العام بفوز الزمالك بنتيجة هدف للاشيء على الفريق البورسعيدي.