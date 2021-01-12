محافظ بورسعيد يستقبل نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم بديوان عام المحافظة اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالى ، وذلك فى إطار بحث سبل التعاون بين الهيئة الاقتصادية ومحافظة بورسعيد فى عدد من المجالات .





وأكد محافظ بورسعيد أهمية التطور الملحوظ التى تشهده ميناء بورسعيد خلال الفترة الحالية والذى يساهم فى دعم الاقتصاد بشكل كبير، لاسيما بان المحافظة يوجد بها مينائين وهم غرب وشرق بورسعيد .





ومن جانبه ، قدم اللواء محمد برايا الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه الكامل لمشروعات ميناء بورسعيد وأن بورسعيد تشهد طفرة حقيقية مؤكدا على دعمه لكافة أوجه التعاون مع المحافظة فى مختلف المجالات .





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وفى سياق آخر قام المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ اليوم بجولة تفقدية لمتابعة معدلات التنفيذ الجارية بأعمال تطوير محور الرحاب وطريق الشاحنات ومنفذ ٣٠ يونيه ، بحضور مسئولي حي الضواحي و رئيس فرع جهاز تعمير سيناء ببورسعيد و مديرة مديرية الطرق و مدير فرع الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ببورسعيد و الشركة المنفذه للاعمال .





وخلال الجولة ، شدد نائب المحافظ على انهاء كافة اعمال المرافق بالمحورين بصفه عاجلة حتى تتمكن الشركات المنفذه من انهاء اعمال التأسيس و الاسفلت طبقا للمخطط الزمني للمشروع ، والالتزام بكافة معايير الجودة والكفاءة فى تنفيذ الأعمال الجارية نظرا لأهمية المحاور والطرق المذكورة فى ربط عدد من الأحياء ، تماشيا مع اوجه التنمية بالمحافظة.



