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محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:31 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
استقبل  اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم بديوان عام المحافظة  اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالى ، وذلك فى إطار بحث سبل التعاون بين الهيئة الاقتصادية  ومحافظة بورسعيد فى عدد من المجالات .

وأكد محافظ بورسعيد   أهمية  التطور الملحوظ التى تشهده ميناء بورسعيد خلال الفترة الحالية والذى يساهم فى دعم الاقتصاد بشكل كبير، لاسيما بان المحافظة يوجد بها مينائين وهم غرب وشرق بورسعيد  .

ومن جانبه ، قدم اللواء محمد برايا الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه الكامل لمشروعات ميناء بورسعيد وأن بورسعيد تشهد طفرة حقيقية مؤكدا على دعمه لكافة أوجه التعاون مع المحافظة فى مختلف المجالات . 

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وفى سياق آخر قام المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ اليوم بجولة تفقدية لمتابعة معدلات التنفيذ الجارية بأعمال تطوير محور الرحاب وطريق الشاحنات ومنفذ ٣٠ يونيه ، بحضور مسئولي حي الضواحي و رئيس فرع جهاز تعمير سيناء ببورسعيد و مديرة مديرية الطرق و مدير فرع الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ببورسعيد  و الشركة المنفذه للاعمال .

وخلال الجولة ، شدد نائب المحافظ  على انهاء كافة اعمال المرافق بالمحورين بصفه عاجلة حتى تتمكن الشركات المنفذه من انهاء اعمال التأسيس و الاسفلت طبقا للمخطط الزمني للمشروع ، والالتزام بكافة معايير الجودة والكفاءة فى تنفيذ الأعمال الجارية نظرا لأهمية المحاور والطرق المذكورة فى ربط عدد من الأحياء ، تماشيا مع اوجه التنمية بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يستقبل نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي
محافظ بورسعيد يستقبل نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي
محافظ بورسعيد يستقبل نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي
محافظ بورسعيد يستقبل نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي
محافظ بورسعيد يستقبل نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي
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