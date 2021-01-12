الملكية الفكرية بحلوان يعلن فتح باب التقديم لدراسة الماجستير والدكتوراه.. تفاصيل

أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، فتح باب القبول لدفعة جديدة لدراسة الماجستير والدكتوراه فى الملكية الفكرية بنظام 50% من الدراسة بنظام عن بعد اون لاين.





وكان ذلك للحصول على درجة الماجستير في علوم الملكية الفكرية باللغة العربية ودرجة الماجستير في الملكية الفكرية وإدارة الإبداع باللغة الإنجليزية، ودرجة دكتوراه الفلسفة في الملكية الفكرية.





وصرح الدكتور ماجد نـجم، رئيس جامعة حلوان، بأهمية الملكية الفكرية وضرورة دعم المبدعين والمخترعين بكافة الصور، وأهم أنواع الدعم هو توفير فرص الدراسة والتعليم فى هذا المجال الحيوي والهام، وهذا يؤكد الدور المحوري للملكية الفكرية فى دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.









ويمكن التقدم للماجستير لحملة المؤهلات العليا في كافة التخصصات والكليات العسكرية بكافة التخصصات، والعاملين بمكاتب الملكية الفكرية، في ما عدا الدكتوراه تتطلب الحصول على درجة الماجستير فى الملكية الفكرية أو دبلومي دراسات عليا في الحقوق أحدهما فى الملكية الفكرية والأخر فى القانون العام أو الخاص من أحد الجامعات المصرية أو ما يعادلها حيث يتم عمل مقاصة للحاصلين على دبلوم الملكية الفكرية، وتكون الأولوية في القبول للأسبق في التقدم والذي يستوفي الشروط المطلوبة.





يتم التقديم أون لاين عن طريق اللينك التالي:





بعد ذلك يتم تقديم الأوراق المطلوبة بمقر المعهد بجاردن سيتي وتكون الدراسة مسائية بمقر المعهد يوم واحد أسبوعيا (الجمعة أوالسبت) وباقي المحاضرات أون لاين بنظام التعليم عن بعد حيث يوجد مكتبة علمية متخصصة في الملكية الفكرية بالمعهد وهي الوحيدة المتخصصة على مستوى مصر.





وعلي الراغبين في الالتحاق بالمعهد ضرورة استيفاء المستندات التالية وهي شهادة البكالوريوس أو الليسانس، وبيان بتقديرات المقررات الدراسية طوال سنوات الدراسة، شهادة بدبلوم الدراسات العليا فى الملكية الفكرية، شهادة بدبلوم الدراسات العليا فى القانون العام أو الخاص أو شهادة الماجستير فى الملكية الفكرية وذلك لراغبى الالتحاق ببرنامج الدكتوراه، كذلك تقديم، شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، صورة بطاقة الرقم القومي، وعدد (6) صورة شخصية حديثة 4 ×6، تقديم المستند الدال على الموقف من التجنيد ( أدى الخدمة – إعفاء نهائي – تأجيل)، على أن يكون المتقدم غير مقيد بالدراسات العليا بأي جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى.



