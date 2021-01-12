بنطلون جلد.. قمر اللبنانية تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها





نشرت الفنانة اللبنانية قمر صورًا جديدة لها من احدث جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهرت قمر خلال الصور وهي تستعرض جمالها حيث ارتدت بدي باللون الاسود وبنطلون جلد باللون الاحمر ابرز أنوثتها، وانتعلت حذاء أنيق بكعب عالي".









واعتمدت قمر على تسريحة شعرها الاسود بطريقة مميزة بطريقة ناعمة وأنثوية، ووضعت الماكياج باللون البني الغامق للعيون الذي يبرز جمالها مع أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع.









وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" والتى تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.









"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.









فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.



