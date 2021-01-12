ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محامى مودة الأدهم يكشف حقيقة الصفحات المنسوبة لها

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:54 م
مودة الأدهم
مودة الأدهم
Advertisements
ندى عبد العزيز
وجه محمود السويفى محامى مودة الادهم الشكر للقضاء المصرى، بعد قرار المحكمة اليوم بإلغاء حكم حبس مودة الأدهم وتغريمها فقط.

وأكد السويفى خلال مداخلة مع برنامج " حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن حكم الغرامة على مودة الادهم ليس لأنها كانت متهمة بالتعدى على قيم ومبادئ المجتمع بل لحيازتها جهاز لا يجوز لأى مواطن حيازته بدون تصريح من الجهات المعنية.

وتابع محامى مودة الادهم :" لازم المجتمع يكون عارف أنه تم أثبات براءة مودة من تهم التعدى على قيم المجتمع وان الصفحات والفيديوهات المنسوبة لها وهمية".

وأكد محامى مودة الادهم قائلا:" لحد الان كده مفيش أى قضية موجه لمودة الادهم زى قضايا الاتجار بالبشر".

و قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، بقبول الاستئناف المقدم من فتاتي تيك توك مودة الأدهم وحنين حسام علي الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنتين لكل منهما.

وقضت ببراءتهما وإلغاء الحكم الصادر ضدهما مع تغريم المتهمة الأولى 300 الف جنية.

كانت قد قضت المحكمة الاقتصادية بحكمها علي مودة الادهم وحنين حسام و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة حيث عاقبت المتهمين بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تأجيل استئناف مودة الأدهم وحنين حسام على حكم حبسهما لـ 11 نوفمبر

أهم قضايا اليوم.. محاكمة مودة الأدهم في التعدي على القيم الأسرية ومحاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق

الحكم في استئناف مودة الأدهم وحنين حسام و3 شباب على حبسهم سنتين.. 12 يناير

ننشر مرافعة دفاع فتاة التيك توك مودة الأدهم في جلسة استئنافها على حكم حبسها سنتين

2020 عام القضاء على فضائح التيك توك.. مرض الشهرة والثراء السريع دفع حنين ومودة وهدير للتحريض على الفجور

حضرت بملابس السجن.. تأجيل استشكال سما المصري على حكم حبسها عامين لـ 3 فبراير

ترشيحاتنا

فوق الركبة.. مى عمر تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

بعد اقتحام الكونجرس .. طلب غريب لـ صاحب "القرنين" في السجن

رسائل المستشار حنفي جبالي بعد تقلده رئاسة مجلس النواب الجديد

السيرة الذاتية للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الجديد.. فيديو

بعد الهزيمة أمام الرجاء .. استقالة جماعية يا إما بلاش في الإسماعيلي| خاص

شاهد.. تعليق أحمد موسى على اكتساح الأهلي للإنتاج الحربي برباعية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب

شاهد.. بورشه باناميرا الجديدة موديل 2021.. صور

مقارنة بين شيري تيجو 3 وشقيقتها الكبرى 7.. الأسعار و المواصفات | صور