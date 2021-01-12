محامى مودة الأدهم يكشف حقيقة الصفحات المنسوبة لها

وجه محمود السويفى محامى مودة الادهم الشكر للقضاء المصرى، بعد قرار المحكمة اليوم بإلغاء حكم حبس مودة الأدهم وتغريمها فقط.





وأكد السويفى خلال مداخلة مع برنامج " حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن حكم الغرامة على مودة الادهم ليس لأنها كانت متهمة بالتعدى على قيم ومبادئ المجتمع بل لحيازتها جهاز لا يجوز لأى مواطن حيازته بدون تصريح من الجهات المعنية.





وتابع محامى مودة الادهم :" لازم المجتمع يكون عارف أنه تم أثبات براءة مودة من تهم التعدى على قيم المجتمع وان الصفحات والفيديوهات المنسوبة لها وهمية".





وأكد محامى مودة الادهم قائلا:" لحد الان كده مفيش أى قضية موجه لمودة الادهم زى قضايا الاتجار بالبشر".





و قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، بقبول الاستئناف المقدم من فتاتي تيك توك مودة الأدهم وحنين حسام علي الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنتين لكل منهما.





وقضت ببراءتهما وإلغاء الحكم الصادر ضدهما مع تغريم المتهمة الأولى 300 الف جنية.





كانت قد قضت المحكمة الاقتصادية بحكمها علي مودة الادهم وحنين حسام و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة حيث عاقبت المتهمين بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم.