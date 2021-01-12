الأقصر تبحث تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي

شارك السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، اليوم الثلاثاء، في حضور اجتماع لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، لبحث تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي في الأقصر ، بحضور رؤساء الشركات السياحية ومديري الفنادق وعدد من مسؤولي وزارة السياحة والآثار.

وناقش الاجتماع، تداعيات أزمة كورونا على القطاع السياحي، وكيفية الخروج بمقترحات من شأنها التقليل من آثارها السلبية على القطاع السياحي بالأقصر، ووضع خطط تسويقية وترويجية للسياحة الثقافية، وضرورة الاستفادة من الاكتشافات الأثرية الرائعة التي تتبناها الدولة، ووضع أساليب تسويق وترويج جديدة ومبتكرة للسياحة الثقافية.

كما ناقش الاجتماع، ضرورة التركيز على اكتمال البنية التحتية لمشروعات الطرق التي تتبناها الدولة والتي تربط بين الأقصر وأسوان والبحر الأحمر، بالاضافة إلى ضرورة الاعداد اللازم للحدث التاريخي المتمثل في افتتاح طريق الكباش الذي يربط بين معبدى الاقصر والكرنك بطول ٢٧٠٠ متر.



