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محافظات

الأقصر تبحث تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:32 م
محافظة الاقصر
محافظة الاقصر
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شمس يونس
شارك السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، اليوم الثلاثاء، في حضور اجتماع لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، لبحث تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي في الأقصر ، بحضور رؤساء الشركات السياحية ومديري الفنادق وعدد من مسؤولي وزارة السياحة والآثار.
وناقش الاجتماع، تداعيات أزمة كورونا على القطاع السياحي، وكيفية الخروج بمقترحات من شأنها التقليل من آثارها السلبية على القطاع السياحي بالأقصر، ووضع خطط تسويقية وترويجية للسياحة الثقافية، وضرورة الاستفادة من الاكتشافات الأثرية الرائعة التي تتبناها الدولة، ووضع أساليب تسويق وترويج جديدة ومبتكرة للسياحة الثقافية. 
كما ناقش الاجتماع، ضرورة التركيز على اكتمال البنية التحتية لمشروعات الطرق التي تتبناها الدولة والتي تربط بين الأقصر وأسوان والبحر الأحمر، بالاضافة إلى ضرورة الاعداد اللازم للحدث التاريخي المتمثل في افتتاح طريق الكباش الذي يربط بين معبدى الاقصر والكرنك بطول ٢٧٠٠ متر.

وأكد السكرتير المساعد، على حرص محافظة الأقصر، على تهيئة كافة السبل وتذليل كافة العقبات لاستعادة الحركة السياحية لعافيتها في ظل تلك الظروف الاستثنائية بسبب أزمة فيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة أن تكون كافة المنشآت السياحية والمواقع الأثرية على أعلى درجات الالتزام بمراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
الأقصر تبحث تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي
الأقصر تبحث تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي
الأقصر تبحث تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي
الأقصر تبحث تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي
الأقصر تبحث تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي
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