مصر للطيران توضح تفاصيل استئناف الرحلات مع قطر واستقبال منتخبات اليد.. فيديو

أعلنت مصر اليوم الثلاثاء استئناف رحلات شركتي مصر للطيران والخطوط القطرية بين البلدين.





وأشار الطيار "رشدى زكريا "رئيس شركة مصر للطيران الى أن التشغيل سيكون بداية من 18 الشهر الجاري.





وأضاف " زكريا" خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم" ببرنامج حضرة المواطن أن شركة مصر الطيران أرسلت للخطوط القطرية لطلب رحلتين يوميًا من القاهرة للدوحة رحلة صباحية ومسائية بالإضافة إلى ٤ رحلات أسبوعية من مطار برج العرب للدوحة بمجرد الحصول على التصاريح اللازمة للتشغيل.



