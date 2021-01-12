وزير الأوقاف يصدر قرارات تعيين لعدد من القيادات.. تعرف عليها

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء 12/1/2021م قرارًا بتجديد تعيين كل من : الدكتور هشام عبد العزيز علي مديرًا عامًّا للإدارة العامة لشئون القرآن الكريم مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية , والشيخ محمد فتحي أبو الحسين محمد خشبة وكيلا لمديرية أوقاف الشرقية مع استمرار تكليفه مديرًا لمديرية أوقاف الإسكندرية.





كما قرر وزير الأوقاف، تعيين الشيخ عاصم محمود قبيصي مهران وكيلا لمديرية أوقاف أسيوط مع استمرار تكليفه مديرًا للمديرية.





كما أصدر الوزير، قرارًا بتكليف الشيخ صفوت نظير المرسي عبد العزيز بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف بني سويف.



