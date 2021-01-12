ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف يصدر قرارات تعيين لعدد من القيادات.. تعرف عليها

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:42 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء 12/1/2021م قرارًا بتجديد تعيين كل من : الدكتور هشام عبد العزيز علي مديرًا عامًّا للإدارة العامة لشئون القرآن الكريم مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية , والشيخ محمد فتحي أبو الحسين محمد خشبة وكيلا لمديرية أوقاف الشرقية مع استمرار تكليفه مديرًا لمديرية أوقاف الإسكندرية.

كما قرر وزير الأوقاف، تعيين الشيخ عاصم محمود قبيصي مهران وكيلا لمديرية أوقاف أسيوط مع استمرار تكليفه مديرًا للمديرية.

كما أصدر الوزير، قرارًا بتكليف الشيخ صفوت نظير المرسي عبد العزيز بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف بني سويف.

وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف المهندس سمير محمد مصطفى الشال، بتسيير أعمال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الأوقاف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات محدودة بالوزارة ومديرية القاهرة

محمد سعد وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالإسكندرية

الأوقاف: سلامة عبد الرازق وكيلا لأوقاف الجيزة مع استمراره وكيلا لمديرية المنيا

الأوقاف: تجديد تكليف محمد عزت وكيلا لأسوان

تجديد تكليف سلامة عبد الرازق بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف المنيا

تكليف المهندس سمير الشال بتسيير أعمال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف

ترشيحاتنا

أول قرار من باتشيكو بعد فوز الزمالك على المصرى فى الدوري

بعد الهزيمة أمام الرجاء .. استقالة جماعية يا إما بلاش في الإسماعيلي| خاص

بيان عاجل من السودان يندد بعدوان إثيوبيا الغادر على منطقة الفشقة

هاني الناظر: هذه الفئة هي الأكثر تعرضا ونقلا لفيروس كورونا ..فيديو

رسائل المستشار حنفي جبالي بعد تقلده رئاسة مجلس النواب الجديد

خاص.. كواليس تجميد ليفربول مفاوضات تمديد عقد محمد صلاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 فوائد لـ خل التفاح.. البشرة والدوالى الأبرز

شاهد.. تصميم تخيلى جديد لـ هيونداي سانتا كروز 2021

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب