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هاني الناظر: القلق والاكتئاب يسببان الإصابة بفيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:24 م
كورونا
كورونا
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محمد القاضي
قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، إن التشكيك في لقاحات فيروس كورونا يعد استمرارا لحديث غير المتخصصين سواء لأسباب سياسية أو اقتصادية.

وأضاف "الناظر"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الذين يشككون في لقاحات فيروس كورونا بعضهم لهم أهداف تجارية، معقبا: «بعض الصفحات تريد جذب المتابعين فتكتب أي خبر يسبب القلق للمواطنين».

وأشار الدكتور هاني الناظر، إلي أن التشكيك في لقاحات كورونا من الممكن أن يكون له أهداف سياسية، موضحا أن الإشاعات تجعل المواطنين في حالة من القلق، متابعا أن بث الشائعات يعبر نوع من الحروب يمثل ضغطا اقتصاديا علي أي دولة.

وأوضح الدكتور هاني الناظر، أن حالة القلق والإكتئاب التي تسببها الشائعات التي تصدر حول لقاحات فيروس كورونا تؤثر على الجهاز المناعي وتسهل إصابة الإنسان بالأمراض ومنها فيروس كورونا.

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