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ديني

مفتي الجمهورية يهنئ سعد الدين وأبو العينين بانتخابهما وكيلين لمجلس النواب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:36 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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محمد شحتة
هنأ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- كلًّا من المستشار أحمد سعد الدين، و النائب محمد أبو العينين لفوزهما بمنصب وكيلَي مجلس النواب.
 
وتوجه المفتي بخالص الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقهما في مهام المنصب الجديد، وتلك الأمانة التي أوكلت إليهما، وأن يرشدهما إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد.

مفتي الجمهورية يهنئ حنفي جبالي برئاسة البرلمان
هنأ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- المستشار حنفي جبالي، بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان المصري.
 
وأكد مفتي الجمهورية -في بيان له- أن اختيار المستشار حنفي جبالي رئيسًا للبرلمان المصري جاء تكليلًا لمسيرته الكبيرة والمشرفة عبر مشوار قضائي حافل اختتمه برئاسته للمحكمة الدستورية العليا، ولما يتمتع به من كفاءة وإسهامات وطنية مميزة جعلت منه محل ثقة أعضاء مجلس النواب الجدد.
 
وقال المفتي: "نحن على ثقة بقدرتكم على تحقيق المصالح العليا لمصر ولشعبها الأبي من خلال رئاستكم للبرلمان المصري العريق، واستكمال ما بدأه البرلمان السابق من إنجازات وتشريعات كانت فارقة في الحياة النيابية وتقدم البلاد واستقرارها".
 
وتوجه مفتي الجمهورية في ختام بيانه بالدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق رئيس البرلمان الجديد في مهمته الجليلة، وأن يجعله مؤيدًا ومسددًا في كل ما يخطو به من خطوات من أجل صلاح البلاد والعباد.
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