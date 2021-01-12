مفتي الجمهورية يهنئ سعد الدين وأبو العينين بانتخابهما وكيلين لمجلس النواب

هنأ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- كلًّا من المستشار أحمد سعد الدين، و النائب محمد أبو العينين لفوزهما بمنصب وكيلَي مجلس النواب.

وتوجه المفتي بخالص الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقهما في مهام المنصب الجديد، وتلك الأمانة التي أوكلت إليهما، وأن يرشدهما إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد.





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