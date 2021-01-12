FBI: تعرفنا على 29 ممن اقتحموا مبنى الكابيتول.. وسنعاقبهم أينما كانوا

قالت نشرة صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، إنه بدءًا من هذا الأسبوع وحتى يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن على الأقل، يتم التخطيط لاحتجاجات مسلحة في جميع مباني الكابيتول في الولايات الخمسين ومبنى الكابيتول في واشنطن.





وبحسب "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) معلومات في الأيام الأخيرة حول مجموعة تدعو إلى "اقتحام" المحاكم الحكومية والمحلية والاتحادية والمباني الإدارية في حالة عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من منصبه قبل يوم التنصيب.





خطط المجموعة أيضًا لـ "اقتحام" المكاتب الحكومية في كل ولاية في اليوم الذي سيتم فيه تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، بغض النظر عما إذا كانت الولايات قد صدقت على الأصوات الانتخابية لبايدن أو ترامب.





وجاء في النشرة أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي تلقى معلومات حول مجموعة مسلحة محددة تنوي السفر إلى واشنطن العاصمة في 16 يناير". "لقد حذروا من أنه إذا حاول الكونجرس عزل ترامب من خلال التعديل الخامس والعشرين، فستحدث انتفاضة ضخمة."





ونصح مسؤولو إنفاذ القانون الفيدراليون وكالات الشرطة بزيادة وضعهم الأمني ​​في المنازل الحكومية في جميع أنحاء البلاد في أعقاب أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي.





في أعقاب الانتهاك العنيف المؤيد لترامب لمبنى الكابيتول الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، دفع المشرعون الديمقراطيون في مجلس النواب يوم الاثنين بمحاولة لجعل نائب الرئيس مايك بنس ومجلس الوزراء يطالبون بالتعديل الخامس والعشرين، الذي من شأنه أن يعلن أن ترامب غير قادر على أداء مهامه. مهام رئاسية وتنصيب بنس كرئيس بالنيابة حتى يتم تنصيب بايدن في 20 يناير.





تم منع هذا الجهد في نهاية المطاف من قبل النائب الجمهوري أليكس موني من ويست فرجينيا، ثم قدم الديمقراطيون في مجلس النواب عريضة لعزل ترامب بتهمة "التحريض على التمرد".





وينص هذا الإجراء، الذي يضم أكثر من 200 من الرعاة الديمقراطيين المشاركين، على أن ترامب "أظهر أنه سيظل تهديدًا للأمن القومي والديمقراطية والدستور إذا سُمح له بالبقاء في منصبه وتصرف بطريقة تتعارض بشكل صارخ مع الحكم الذاتي. وسيادة القانون".





وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، تم التعرف على ما يقرب من 29 فردًا و/ أو حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي لأفراد دخلوا مبنى الكابيتول بشكل غير قانوني حتى يوم الأحد.





تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي ما يقرب من 45000 نصيحة بشأن الوسائط الرقمية قيد المراجعة الآن.





لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم أثناء حصار مبنى الكابيتول، بمن فيهم ضابط شرطة الكابيتول براين سيكنيك. وقالت نشرة مكتب التحقيقات الفدرالي إن سيكنيك "توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال خرق الكابيتول الأمريكي".









وقال مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن التحقيق في أعقاب حصار الكابيتول:"مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه ذاكرة طويلة ونطاق واسع. حتى لو غادرت العاصمة، فإن عملاء مكاتبنا المحلية سيطرقون بابك".





وأضاف:"منذ دعوتنا للحصول على ملاحظات وفيديو وصور، تلقينا أكثر من 100000 قطعة من الوسائط الرقمية ... ونبحث في كل واحد عن خيوط استقصائية واستخباراتية".



