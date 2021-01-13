ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منة البزاوي تكشف سبب إخراجها فيلماً عن معاناة جدها محمود السعدني في العراق

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:07 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
قالت المخرجة الشابة منه البزاوي، إنها تقوم بتنفيذ فيلم "جدى الشقي" الذى يوثق مرحلة مهمة من حياة الكاتب الكبير الراحل محمود السعدني فى المنفى بالعراق لصعوبة هذه المرحلة من حياتهم الأسرية.

وأوضحت منه البزاوي، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض: "أسرتي تتكلم عن ذكرياتهم فى العراق، ولما قررت اعمل الموضوع قررت أعمله عن العراق".

وتابعت منة البزاوي، أنها لم تستعن بأصدقاء جدها محمود السعدني في الفيلم، لان هذا الجزء من حياته كان أكثر الأشخاص قربا منه خلاله، هم أسرته وأبناؤه وهم القادرون على توصيف المعاناة فى المنفى.

فيما تمنى المخرج الشاب أكرم البزاوي، تقديم تجربة فيلم عن جده الراحل محمود السعدني، قائلا: "امنية حياتي اعمل فيلم أو مسلسل أو فيلم تسجيلي كبير عن جدي"، لافتا إلى أن الفيلم يتطرق إلى حياته في منفى العراق، ولكن هناك قصص أخرى كثيرة من حياته فى لندن والشارقة وأيضا العودة إلى الجيزة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. بوسي شلبي تعلن موعد العرض الخاص لفيلم خان تيولا

آيتن عامر ترد على الانتقادات بسبب قبلة زوجها محمد عز العرب

وسام المدني: هكذا تعاملت مع إصابة محمود البزاوي أثناء تصوير "خان تيولا"

فيلم جدي الشقي يشارك Folklore في الهند

وحشتوني جدا.. خالد النبوي يستعيد ذكرياته مع محمود ياسين وفاروق الفيشاوي

فيلم "كباتن الزعتري" يمثل مصر في مهرجان صانداس

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يهنئ جبالي لانتخابه رئيسًا لـ «النواب» وأبوالعينين وسعد الدين بمنصبي وكيلي المجلس

بعد الخروج من البطولة العربية.. جماهير الإسماعيلي تطالب المحافظ بالتدخل لإنقاذ النادي

إحداهما حامل.. نيجيري يتزوج شقيقتين في ليلة واحدة لسبب غريب.. صور

النواب الأمريكي يوافق على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

عبد الحفيظ يكشف موعد عودة أجايي ونيدفيد ومحمد محمود ومتولي

دعاء ما بين الفجر والصبح وسنة الرسول بعد الصلاة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقاومه ويضعفه.. اكتشاف عدو قوي لـ فيروس كورونا في الأمعاء

إحداهما حامل.. نيجيري يتزوج شقيقتين في ليلة واحدة لسبب غريب.. صور

شاهد لحظة سقوط طفل بين صخرتين في السعودية ونجاته بأعجوبة.. فيديو