منة البزاوي تكشف سبب إخراجها فيلماً عن معاناة جدها محمود السعدني في العراق

قالت المخرجة الشابة منه البزاوي، إنها تقوم بتنفيذ فيلم "جدى الشقي" الذى يوثق مرحلة مهمة من حياة الكاتب الكبير الراحل محمود السعدني فى المنفى بالعراق لصعوبة هذه المرحلة من حياتهم الأسرية.





وأوضحت منه البزاوي، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض : "أسرتي تتكلم عن ذكرياتهم فى العراق، ولما قررت اعمل الموضوع قررت أعمله عن العراق".





وتابعت منة البزاوي ، أنها لم تستعن بأصدقاء جدها محمود السعدني في الفيلم، لان هذا الجزء من حياته كان أكثر الأشخاص قربا منه خلاله، هم أسرته وأبناؤه وهم القادرون على توصيف المعاناة فى المنفى.





فيما تمنى المخرج الشاب أكرم البزاوي، تقديم تجربة فيلم عن جده الراحل محمود السعدني، قائلا: "امنية حياتي اعمل فيلم أو مسلسل أو فيلم تسجيلي كبير عن جدي"، لافتا إلى أن الفيلم يتطرق إلى حياته في منفى العراق، ولكن هناك قصص أخرى كثيرة من حياته فى لندن والشارقة وأيضا العودة إلى الجيزة.